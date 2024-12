Mercato Stade Rennais : Jorge Sampaoli dévoile les plans du SRFC pour janvier

Jorge Sampaoli veut des renforts au Stade Rennais lors du mercato d’hiver prochain. Mais le technicien italien sait que le SRFC ne pourra pas faire de folies sur ce marché souvent très limité pour les clubs de par sa complexité.

Stade Rennais : Jorge Sampaoli met la pression sur Mandanda avant Bordeaux

À la veille du déplacement à Bordeaux en Coupe de France, Jorge Sampaoli s’est montré prudent face à un adversaire qui pourrait créer la surprise. L’Argentin est surtout conscient des difficultés rencontrées par le Stade Rennais à l’extérieur et l’importance de cette rencontre pour relancer la saison. « C’est le genre de match qui peut provoquer des surprises, d’autant plus dans cette période-là. C’est vrai que les joueurs pourraient se sentir en vacances, et d’autant qu’on a des difficultés à l’extérieur », a-t-il rappelé.

En dépit du contexte, Sampaoli assure sur l’engagement de son équipe à aller chercher un bon résultat face à un adversaire qui est dans une période de crise. « Mais je vous assure qu’ils sont très motivés et pour nous c’est un match très important, le premier d’une nouvelle épreuve dans laquelle on espère aller loin. On veut amener de la joie au public, surtout après le mauvais début en Championnat, cette compétition est importante pour nous », a-t-il indiqué.

En ce qui concerne la composition de l’équipe, l’entraîneur argentin met un coup de pression à Steve Mandanda en laissant entrevoir la possibilité de faire tourner. « Oui, c’est une possibilité, normalement pour la Coupe on donne souvent du temps de jeu au deuxième gardien (Gauthier Gallon) », a révélé Jorge Sampaoli.

Mercato Stade Rennais : Sampaoli dévoile les plans du SRFC pour janvier

Sur le mercato hivernal, Sampaoli s’est montré réaliste. « C’est un marché difficile, car soit les joueurs qui se distinguent ne sont pas disponibles, ou alors d’autres ont peu joué et se retrouvent sans rythme. Qu’un joueur qui se distingue ailleurs arrive ici me paraît compliqué, même si je l’espère », a-t-il expliqué. L’entraîneur rennais a notamment confirmé son souhait de renforcer l’attaque et le milieu de terrain.

« On en parle, on a pensé notamment à un offensif, un joueur qui nous donne de nouvelles solutions sur la ligne d’attaque, mais aussi au milieu », a ajouté un Sampaoli tout de même exigeant vis-à-vis du mercato d’hiver. « Nous sommes dans une situation d’urgence, donc j’ai besoin de joueurs prêts pour janvier, pas pour le long terme. Si des joueurs arrivent, j’espère qu’ils seront prêts à jouer », a confié Jorge Sampaoli.