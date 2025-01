PSG Mercato : Dani Olmo répond cash pour un transfert au Paris SG

Face au refus de la Liga d’enregistrer son contrat après le 2 janvier, Dani Olmo pourrait quitter librement le Barça cet hiver. Annoncé dans les plans du PSG, le milieu offensif espagnol, par l’intermédiaire de son agent, a fait le point sur sa situation.

PSG Mercato : Dani Olmo, le Paris SG à l’affût face aux difficultés du Barça

Le FC Barcelone est toujours confronté à ses problèmes de limitation salariale imposés par la Liga, ce qui l’empêche d’enregistrer Dani Olmo pour la deuxième partie de saison. Cette situation suscite des convoitises et alimente les rumeurs.

Sans surprise, le Paris Saint-Germain est associé à ce dossier. Dans son édition du jour, le quotidien AS affirme que le champion de France en titre fait effectivement partie des clubs prêts à saisir l’opportunité de récupérer le joueur de 26 ans si elle se confirme.

« Pour le joueur, sa plus grande déception serait de mettre fin prématurément à son aventure à Barcelone. Sur le plan sportif, il n’aurait aucune difficulté à trouver une équipe de premier plan en Europe prête à l’accueillir. En Premier League, il est convoité par tous les grands clubs, et le PSG et le Bayern Munich, qui le souhaitaient déjà cet été, sont à l’affût », explique le média madrilène, qui ajoute que Luis Enrique, l’entraîneur du PSG, connaît bien Dani Olmo pour l’avoir dirigé en sélection espagnole.

Il verrait en lui un « faux numéro 9 », un rôle dans lequel le joueur excelle. Son arrivée à Paris pourrait également combler un éventuel départ de Randal Kolo Muani, dont l’adaptation au Paris SG n’a pas encore été un franc succès. En attendant l’annonce officielle du Barça sur cette affaire, le clan Olmo est sorti du silence.

« Dani est un joueur du Barça et il veut être un joueur du Barça »

Arrivé l’été passé en provenance du RB Leipzig contre un chèque de 55 millions d’euros, Dani Olmo est sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en juin 2030. Mais Joan Laporta et la direction barcelonaise ne parviennent pas à apporter les garanties nécessaires à la Liga pour son inscription après le 2 janvier, l’international espagnol sera dans l’obligation de rejoindre gratuitement un autre club cet hiver. Alors que son nom est déjà cité un peu partout en Europe chez d’autres cadors, notamment le Paris Saint-Germain, Dani Olmo a tenu à faire une importante précision sur sa position. En effet, Andy Bara, l’agent du joueur, a confié au journaliste Fabrizio Romano et à Give Me Sport que son client ne discute pas avec un autre club et qu’il ne pense qu’au Barça.

« Je peux confirmer que notre position n’a pas changé. Nous ne négocions avec aucun club. Dani est un joueur du Barça et il veut être un joueur du Barça. Il a consenti de gros efforts dans sa vie pour être à Barcelone. C’était son désir depuis longtemps. Autres options ou clubs ? Barcelone est la première et la dernière option. Dani, son père, sa famille et moi-même… nous ne pensons à aucune autre option », a indiqué le représentant de l’ancien partenaire de Xavi Simons. Le Paris SG et les autres prétendants vont donc devoir patienter.