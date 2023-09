Le 15 septembre 2023 à 19:52

Deux jours après Marco Verratti, et en attendant la finalisation pour Julian Draxler, le PSG vient d’annoncer le départ d’un autre indésirable de Luis Enrique.

Mercato PSG : Édouard Michut quitte le Paris SG pour la Turquie

Édouard Michut, milieu de terrain du Paris Saint-Germain âgé de 20 ans et sous contrat jusqu’en 2025, n’évoluera pas encore au Paris Saint-Germain cette saison. De retour d’un prêt non concluant à Sunderland, le Titi va découvrir le championnat turc. En effet, le PSG vient d’officialiser le départ d’Édouard Michut à Adana Demirspor sous la forme d’un prêt. Considéré comme l’un des jeunes les plus prometteurs de la formation parisienne depuis deux saisons, le jeune français part dans une nouvelle aventure afin de progresser encore dans son football.

Contrairement à ce qu'il fait la plupart du temps, le Paris SG n'a pas précisé dans son communiqué d'officialisation s'il y avait une option d'achat et les derniers échos du mercato laissaient penser qu'il y en aura bien une pour le milieu de terrain de 20 ans. Le club turc n'a pas plus donné de détails à ce sujet dans son communiqué annonçant ce prêt d'une saison. Michut va notamment être le coéquipier d'un certain Mario Balotelli tandis que son capitaine sera Benjamin Stambouli et son entraîneur Patrick Kluivert. D’après plusieurs sources, l’ancien partenaire de Xavi Simons pourrait définitivement rester en Turquie au terme de la saison en cours.

Édouard Michut prêté avec option d’achat sous condition

Après avoir refusé de rester à Sunderland, relégué en Championship, Édouard Michut rejoint ainsi le championnat turc. « Le milieu de terrain de terrain formé au Paris Saint-Germain rejoint le club turc d’Adana Demirspor, dans le cadre d’un prêt. Le Paris Saint-Germain souhaite une saison pleine de réussite à Edouard avec Adana Demirspor », écrit le PSG sur son site officiel. D’après les informations relayées par France Bleu Paris, le natif d’Aix-les-Bains s’est engagé sous la forme d’un prêt à Adana Demirspor avec une option d’achat quasiment obligatoire. En effet, le champion de France en titre cédera définitivement son joueur si ce dernier dispute sept matches dans la saison.