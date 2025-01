Stade Rennais : Jorge Sampaoli dévoile ses plans pour battre l’OGC Nice

Le Stade Rennais se déplace ce vendredi sur la pelouse de l’OGC Nice, un adversaire redoutable à domicile pour une rencontre de Ligue 1. Le technicien du SRFC Jorge Sampaoli a dévoilé ses plans pour venir à bout des Aiglons.

OGC Nice vs Stade Rennais : Jorge Sampaoli et le SRFC préparent une surprise au Gym

Après une semaine de repos, le Stade Rennais a repris l’entraînement depuis lundi et se prépare à un déplacement périlleux sur la pelouse de l’OGC Nice, ce vendredi, pour le compte de la 16ème journée de Ligue 1. Lors de la conférence de presse avant cette rencontre, le technicien du SRFC, Jorge Sampaoli a évoqué les enjeux de ce choc.

L’Allianz Riviera, fief imprenable de l’OGC Nice depuis le début de la saison, s’annonce comme une forteresse redoutable. Les Rennais sont conscients de la difficulté de la tâche qui les attend. « Nice est invaincu à domicile, ce sera forcément un défi important. Ils exercent une forte pression dans le camp adverse. Ce sera un match très exigeant, il faudra être très concentré. Il faut se préparer à leur niveau d’agressivité. », a déclaré Jorge Sampaoli.

L’entraîneur argentin a également insisté sur la nécessité pour son équipe de prendre des initiatives et de se montrer plus audacieuse. Il veut voir une équipe rennaise qui ose, qui joue avec un esprit offensif et qui impose son rythme sur le terrain.

« Ce que je souhaite, c’est que l’équipe prenne davantage de risques et qu’elle s’empare du style de jeu qu’on leur propose. Au-delà du résultat, ce qui m’intéresse c’est de donner les clés à l’équipe afin qu’elle puisse se rapprocher du style de jeu qui nous permettra de gagner. », a-t-il dit.

Le Stade Rennais est actuellement 12e au classement avec 17 points, tandis que l’OGC Nice est 6e avec 24 points.