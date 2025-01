OM-HAC : Quentin Merlin veut imposer la loi au Vélodrome face au Havre

Quentin Merlin s’est exprimé en conférence de presse avant le match de ce dimanche entre l’OM et Le Havre. Le latéral gauche marseillais affiche une grande confiance et ambition pour cette rencontre.

OM : Quentin Merlin confiant avant la réception du Havre

L’Olympique de Marseille s’apprête à renouer avec la Ligue 1 pour sa première rencontre de l’année 2025. Quentin Merlin et les Phocéens reçoivent Le Havre dimanche pour continuer sur la bonne dynamique d’avant trêve de Noël. L’objectif est d’enchaîner avec une nouvelle victoire pour conserver cette deuxième place du championnat occupée à l’issue de la première moitié de la saison.

Quentin Merlin, le latéral gauche de l’Olympique de Marseille, a affiché une grande détermination lors de la conférence de presse précédant la réception du Havre. Le jeune joueur marseillais a notamment appelé ses coéquipiers à confirmer leur bonne dynamique et à imposer leur loi à domicile.

« On doit montrer que nous sommes les patrons au Vélodrome. On doit montrer que plus personne ne peut prendre de points à Marseille », a déclaré Merlin avec assurance. Le message est clair : l’OM vise la victoire et compte bien enchaîner les succès après les bonnes performances contre l’AS Monaco et Lille LOSC.

Une confiance retrouvée pour Quentin Merlin à Marseille

Revenu de blessure, Quentin Merlin semble avoir retrouvé toutes ses capacités physiques. Le jeune joueur s’est montré satisfait de son adaptation au poste de piston gauche et se dit prêt à apporter sa contribution offensive. « Le but face à Lille m’a donné de la confiance, j’ai envie d’en marquer d’autres », a-t-il souligné.

La rencontre face au Havre revêt une importance particulière pour l’OM. En cas de victoire, les Marseillais prendraient trois points d’avance sur l’AS Monaco, leur principal concurrent pour les places européennes. Pour s’imposer face au Havre, l’OM devra faire preuve de sérieux et d’efficacité. Les joueurs devront également compter sur le soutien sans faille du public du Vélodrome.