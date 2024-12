OM : Quentin Merlin fait une annonce forte sur la Coupe de France

Quentin Merlin et l’OM se sont brillamment qualifiés pour les 16èmes de finale de la Coupe de France face à l’ASSE ce dimanche. Le latéral gauche français rêve surtout de ramener Marseille au sommet de cette compétition.

OM : Après Nantes, Quentin Merlin veut offrir une Coupe de France à Marseille

Déjà victorieux 2-0 face à l’ASSE sur cette pelouse du Stade Geoffroy-Guichard, l’OM est revenu confirmer sa belle performance. Les Phocéens se sont imposés sur un score large de 4 buts à 0 face aux Stéphanois en 32e de finale de la Coupe de France. Un succès tranquille qui permet aux Marseillais de se qualifier pour les 16e de finale. Après cette large qualification, Quentin Merlin s’est montré ambitieux pour la suite de la compétition.

Le latéral marseillais a clairement affiché son désir de remporter le trophée avec ses nouveaux coéquipiers. « On a pour but de remporter la Coupe de France », a-t-il déclaré. « Quand on dispute une compétition, c’est pour aller jusqu’au bout. C’est une émotion unique à vivre. J’ai eu la chance de la remporter avec Nantes, mais j’ai aussi connu la déception de la perdre en finale. Ces moments restent gravés à jamais », a confié Quentin Merlin.

Marseille : Quentin Merlin donne le ton pour la deuxième moitié de saison

Conscient de l’attente des supporters marseillais, qui n’ont plus vu leur équipe soulever le trophée depuis 1989, Merlin a ajouté : « Notre objectif, c’est d’aller au bout. On part en vacances contents, mais avec la pensée qu’il y a une deuxième partie de saison très importante qui nous attend. C’est là que tout se joue, donc on doit bien se reposer et revenir en forme. »

Avec cette déclaration, Quentin Merlin montre toute sa détermination à réussir avec l’Olympique de Marseille. Les supporters marseillais peuvent compter sur l’engagement de leur joueur pour tenter de mettre fin à cette longue attente.