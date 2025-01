Mercato FC Nantes : Accord conclu avec le FCN, Ignatius Ganago vers la MLS !

Tout est bouclé pour le transfert d’Ignatius Ganago vers la Major League Soccer. Le FC Nantes et New England Revolution ont finalement trouvé un accord définitif pour le départ de l’attaquant camerounais du FCN.

Mercato FC Nantes : Ignatius Ganago quitte le FCN pour la MLS

Ignatius Ganago va quitter le FC Nantes pour s’engager avec New England Revolution en Major League Soccer. Selon L’Équipe, le transfert de l’international camerounais vers les États-Unis est désormais acté. L’ancien Lensois s’envolera pour Boston en début de semaine prochaine afin de passer sa visite médicale et de finaliser son arrivée. Si tout se déroule normalement, l’international camerounais va s’engager avec cette franchise américaine.

Le FC Nantes et New England Revolution ont accéléré les négociations ces derniers jours et ont enfin trouvé un accord définitif sur un prêt d’une durée d’un an, assorti d’une option d’achat quasi obligatoire estimée à 3,5 millions d’euros. Cette option devrait être levée à l’issue de la saison.

Ignatius Ganago a débuté sa formation au Cameroun avant de poser ses valises en France en 2017. Après des expériences à l’OGC Nice et au RC Lens, il a rejoint le FC Nantes en 2022. Mais Ignatius Ganago n’a pas réussi à s’imposer en tant que titulaire indiscutable chez les Canaris.

Dérangé par les blessures, notamment une rupture des ligaments croisés du genou qui l’a éloigné des terrains pendant une grande partie de la saison dernière, il n’a disputé que 55 matchs toutes compétitions confondues en deux ans et demi. L’international camerounais s’apprête désormais à découvrir un nouveau championnat et un nouveau pays.