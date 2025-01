Mercato Stade Rennais : Le RC Lens bloque le transfert de Brice Samba vers le SRFC

Énorme rebondissement pour l’avenir de Brice Samba au RC Lens. Les dirigeants lensois s’opposent à son transfert vers le Stade Rennais cet hiver.

Mercato Stade Rennais : Le RC Lens dit non au transfert de Brice Samba au SRFC

Annoncé avec insistance du côté du Stade Rennais, le gardien de but du RC Lens, Brice Samba ne devrait finalement pas quitter l’Artois cet hiver. La direction du RC Lens aurait décidé de bloquer le transfert, au grand dam du SRFC.

Alors que le Stade Rennais et le RC Lens semblaient avoir trouvé un accord autour de 15 millions d’euros pour le transfert de l’international français, le RC Lens a finalement décidé de conserver son portier. Une décision qui vient jeter un froid sur les négociations et compliquer sérieusement les plans de Rennes.

Pour le technicien du SRFC, Jorge Sampaoli, le gardien de but lensois Brice Samba était la cible prioritaire de ce mercato d’hiver pour concurrencer Steve Mandanda dans les cages. Le gardien lensois, par ses performances régulières, a séduit les dirigeants bretons qui font feu de tout bois pour boucler son arrivée au Roazhon Park.

En conférence de presse ce vendredi, le technicien du RC Lens, Will Still a lui-même confirmé le départ de Brice Samba et a déjà choisi Hervé Koffi pour rester dans les cages face au Toulouse FC ce dimanche. « J’ai appris la volonté de Brice pendant les vacances. Il avait reçu une offre. À partir du moment où son choix est fait, il n’y a plus trop à discuter. Garder un joueur qui ne veut plus être là n’est pas forcément une bonne chose dans le vestiaire. », a déclaré Will Still.

Mais le refus catégorique de la direction du RC Lens laisse désormais le Stade Rennes dans une situation délicate. Les pensionnaires du Roazhon Park devront chercher un nouveau portier.