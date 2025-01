Montpellier HSC : Jean-Louis Gasset dévoile son plan pour le maintien

Dernier au classement de la Ligue 1, le Montpellier HSC reprend le championnat ce samedi soir contre l’Olympique Lyonnais avec le même objectif : quitter la zone rouge pour assurer le maintien. Dans cette optique, l’entraîneur Jean-Louis Gasset a présenté son plan pour atteindre cet objectif.

Jean-Louis Gasset confiant sur le maintien du Montpellier HSC

Lors de la conférence de presse d’avant-match contre l’OL, Jean-Louis Gasset a calculé le nombre de points nécessaires pour éviter la relégation : « Autour de 32 points. Cela signifie qu’il faut gagner sept matches et accrocher quelques nuls », a expliqué le technicien français de 70 ans. Mais pour y parvenir, il demande à ses joueurs de faire preuve d’un état d’esprit solide et positif :

« Il faut qu’il y ait un espoir. Actuellement, on n’est pas bien dans la tête et on a l’impression que tout est perdu. Non ! On a simplement perdu un match de Coupe, et on n’avait pratiquement pas de défense. Il faut se dire qu’on va trouver la solution. Il ne faut pas chercher un coupable. Il faut se demander comment on peut s’en sortir, avec qui, et trouver des solutions. Parce que l’espoir est là. La vérité et l’objectif aussi. Si tout le monde, le matin, pense négativement, on n’y arrivera pas. Il faut être positif », a insisté Jean-Louis Gasset.

Photo : Jean-Louis Gasset

Lors de la première moitié de saison, le Montpellier HSC a affiché un bilan décevant, sans aucune victoire à domicile. Cette statistique remet en question les chances de l’équipe pour son déplacement à Lyon ce samedi. Pour Jean-Louis Gasset, il est maintenant impératif de mettre fin à cette série noire :

« On ne peut pas passer toute une saison sans prendre un point à l’extérieur. Il faut qu’on arrive à se libérer. On ne manquera pas toujours les occasions immanquables, comme à Lens, Saint-Étienne ou au Puy. Plus vite on aura passé ce cap et réalisé un résultat positif, plus vite on retrouvera le moral. Les supporters reviendront avec nous. Pour l’instant, tout le monde est fâché, et c’est compréhensible. On est seul, et il faut s’en sortir seul, avec les gens qui sont là. »