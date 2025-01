PSG Mercato : Viktor Gyökeres ! Le Paris SG annonce le verdict

Avec le départ probable de Randal Kolo Muani cet hiver, le PSG pourrait chercher à renforcer son attaque lors du mercato de janvier. Outre la piste menant à Victor Osimhen, le nom de Viktor Gyökeres a également associé au Paris SG.

PSG Mercato : Viktor Gyökeres toujours dans les plans du Paris SG ?

D’après des sources internes au Paris Sain-Germain, l’arrivée de Viktor Gyökeres ne serait pas à l’ordre du jour durant ce mercato hivernal. Auteur de 30 buts et 6 passes décisives en 26 matches toutes compétitions confondues cette saison, l’attaquant de 26 ans réalise des performances remarquables avec le Sporting Portugal.

Ses prestations ont attiré l’attention de plusieurs grands clubs européens. Bien que sa clause libératoire soit fixée à 100 millions d’euros, Gyökeres suscite de nombreuses convoitises, et le PSG a été cité comme l’une des destinations favorites de l’international suédois. Cependant, la réalité serait tout autre dans cette affaire.

Viktor Gyökeres ne viendra pas au Paris SG cet hiver

En effet, selon les informations d’Arthur Perrot, l’attaquant de 26 ans ne devrait pas rejoindre le club de Nasser Al-Khelaïfi cet hiver. Sur Twitch, le journaliste de RMC Sport a notamment révélé la réponse qu’il a reçue de la direction du PSG concernant ce dossier.

« Gyökeres au PSG ? Je me souviens que la rumeur est apparue il y a un mois. Avec Fabrice Hawkins, nous avons rapidement interrogé la direction et le conseiller sportif à ce sujet. On nous a répondu qu’il ne viendrait pas. Depuis, nous n’avons pas fait de mise à jour, mais la position du PSG était si ferme que nous n’avons pas insisté », a expliqué Arthur Perrot.

Sous contrat jusqu’en juin 2028, Gyökeres a donc de fortes chances de terminer la saison au Sporting en attendant l’été prochain, où un transfert pourrait intervenir. Le Paris Saint-Germain est donc fixé.