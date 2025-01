Mercato FC Nantes : Vers un coup de force pour Alban Lafont ?

Quelle destination pour Alban Lafont à l’issue de ce mercato d’hiver ? Le gardien de but du FC Nantes, mis à l’écart du groupe, est dans une situation complexe. Mais son entourage semble prêt à tout pour lui trouver un nouveau point de chute.

Mercato FC Nantes : Alban lafont, son entourage ne lâche pas l’affaire

Pour Alban Lafont, il n’y a plus d’avenir au FC Nantes, alors qu’il est encore lié au club jusqu’en 2027. Depuis son éviction du groupe professionnel, le gardien français est activement à la recherche d’un nouveau point de chute. Un temps annoncé proche de rejoindre le RC Lens pour remplacer Brice Samba, les Sang et Or ont finalement changé de position pour le joueur de 25 ans.

Si la piste menant au RC Lens ne semble plus vraiment d’actualité, l’entourage d’Alban Lafont n’est pas prêt d’y renoncer. Meïssa Ndiaye, l’agent du gardien de but, travaillerait toujours en coulisses pour placer son client au RC Lens. L’insider Mohamed Toubache-Ter a révélé que l’agent du gardien nantais mettrait la pression sur les dirigeants lensois pour qu’ils recrutent son joueur.

L’objectif serait de remplacer Brice Samba, également représenté par Meïssa Ndiaye, dont le transfert au Stade Rennais est pour l’instant au point mort. Le club artésien est présenté comme une destination parfaite pour Alban Lafont pour se relancer. Cependant, plusieurs obstacles pourraient freiner ce transfert : la situation financière de Lens, la concurrence d’autres clubs et le blocage potentiel du dossier Samba.