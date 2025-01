Mercato OM : Valentin Rongier, Marseille prend une énorme décision

Valentin Rongier est l’une des cibles du Stade Rennais sur ce mercato d’hiver. Le milieu de terrain de l’OM a retrouvé ses standards habituels au point d’attirer l’attention. De quoi faire réagir Marseille qui a pris sa décision pour lui.

Mercato OM : Valentin Rongier bientôt récompensé ?

De retour dans le groupe de Roberto De Zerbi après des rumeurs d’un départ l’été dernier, Valentin Rongier a su saisir sa chance. Le milieu de terrain s’est imposé comme un élément clé de l’Olympique de Marseille aux côtés d’Adrien Rabiot et Pierre-Emile Højbjerg. Blessé en novembre 2023, Valentin Rongier a dû faire preuve de patience et de détermination pour retrouver les terrains.

Depuis son retour, il a rapidement retrouvé son niveau et s’est imposé comme un titulaire indiscutable. Son engagement et sa polyvalence en font un joueur très apprécié par le staff et les supporters marseillais. Ces derniers jours, les rumeurs d’un intérêt du Stade Rennais ont été évoquées, mais la réponse de l’Olympique de Marseille est claire et sans détour.

« Ils (les Rennais, ndlr) vont devoir trouver un autre joueur, parce que Rongier est intransférable », a déclaré Roberto De Zerbi en conférence de presse. Pour sécuriser son milieu de terrain, le club phocéen semble avoir pris une décision forte. Sous contrat jusqu’en 2026, Valentin Rongier pourrait prochainement prolonger son aventure à l’OM.

Les dirigeants marseillais souhaitent le conserver et des discussions devraient avoir lieu dans les prochaines semaines. Le projet sportif de l’OM, porté par Roberto De Zerbi, semble séduire Valentin Rongier. Une prolongation de contrat semble donc être l’option la plus probable pour le milieu de terrain.