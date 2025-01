Mercato OM : Fin de suspens pour Valentin Rongier, le SRFC fixé

Un coup de théâtre évité à l’OM ! Roberto De Zerbi a clairement indiqué que Valentin Rongier ne quittera pas Marseille durant ce mercato, malgré la convoitise du Stade Rennais.

Valentin Rongier ne quittera pas l’OM, Roberto De Zerbi est catégorique !

La position de l’Olympique de Marseille concernant un possible départ de Valentin Rongier ne s’est pas fait attendre. Le club phocéen ne compte pas se séparer de son milieu de terrain. C’est en tout cas ce qu’a affirmé de manière catégorique l’entraîneur marseillais, Roberto De Zerbi en conférence de presse ce vendredi.

« Ils (les Rennais, ndlr) vont devoir trouver un autre joueur, parce que Rongier est intransférable », a-t-il assuré. Les rumeurs d’un intérêt du Stade Rennais pour le milieu de terrain s’étaient intensifiées ces derniers jours, notamment en raison des relations privilégiées entre Valentin Rongier et son ancien entraîneur, Jorge Sampaoli, désormais à la tête du SRFC. Des discussions auraient même eu lieu entre les deux clubs.

🎙️ Roberto De Zerbi réagit directement à l’intérêt de Rennes pour Valentin Rongier et ferme catégoriquement la porte à un départ ! ❌ #TeamOM pic.twitter.com/sPr0Gbtqia — Champ1OM (@champ1om) January 3, 2025

Le Stade Rennais devra revoir ses plans sur le mercato

Mais l’OM a clairement fait comprendre à Rennes que Valentin Rongier n’est pas à vendre. Le joueur, qui a retrouvé une place de titulaire et une confiance en lui depuis quelques semaines, est considéré comme un élément essentiel de l’effectif marseillais. Il a disputé 11 rencontres cette saison. Son expérience et sa polyvalence sont appréciées par Roberto De Zerbi et son staff technique.

De son côté, Valentin Rongier semble également satisfait de sa situation actuelle. L’ancien Nantais a retrouvé du plaisir à jouer et ne souhaite pas quitter Marseille pour le moment. Son contrat se terminant en juin 2026, l’OM a le temps de négocier une prolongation avec son joueur.