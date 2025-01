ASSE-SDR : Eirik Horneland loue l’état d’esprit des joueurs de Saint-Etienne

Eirik Horneland commence son aventure à l’ASSE par une victoire. Les Verts se sont imposés 3-1 face au Stade de Reims après avoir été menés. Un état d’esprit de vainqueur dont se réjouit le Norvégien de Saint-Etienne.

ASSE : Eirik Horneland satisfait de ses débuts réussis face au Stade de Reims

Eirik Horneland ne pouvait pas espérer mieux pour ses grands débuts sur le banc de l’ASSE. Pour son premier match aux commandes des Stéphanois, le club s’est imposé avec assurance. Le nouvel entraîneur de l’AS Saint-Étienne, a savouré la victoire de son équipe face à Reims (3-1) avec beaucoup de satisfaction.

Le technicien norvégien s’est félicité de l’état d’esprit de ses joueurs et de leur capacité à renverser la situation après une première période difficile. « Je suis très content de l’état d’esprit de l’équipe », a déclaré Eirik Horneland en conférence de presse. « Nous avons travaillé dur cette semaine pour instaurer un nouveau style de jeu et les joueurs ont répondu présent. C’est encourageant pour la suite », s’est-il réjouit.

Le Norvégien a également souligné l’importance de la réaction de son équipe après la pause : « Nous avons eu du mal à contrôler le jeu en première période, mais nous avons su nous ajuster tactiquement et les joueurs ont montré un excellent état d’esprit », a analysé Horneland.

Elsner tire la sonnette d’alarme

De son côté, l’entraîneur du Stade de Reims, Luka Elsner, s’est montré plus réservé. « Je suis très déçu par la performance de mon équipe », a-t-il déclaré. « Nous n’avons pas montré le niveau attendu et nous avons été punis. Il faut que nous réagissions rapidement car la situation se complique ». Cette victoire est importante pour l’AS Saint-Étienne. Elle permet au club de reprendre confiance et de se donner de l’air dans la course au maintien.