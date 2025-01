La désillusion continue pour le Montpellier HSC, incapable de redonner le sourire à ses supporters. Ce samedi 4 janvier 2025, face à l’Olympique Lyonnais, les hommes de Jean-Louis Gasset se sont inclinés sur le fil (0-1). Une nouvelle défaite qui a suscité la frustration de Bećir Omeragić.

Bećir Omeragić exprime sa frustration après un match intense

Après la débâcle (0-4) face au Puy-en-Velay FC en Coupe de France avant la trêve de Noël, le Montpellier HSC espérait se relancer contre l’Olympique Lyonnais ce week-end. Malheureusement, les Héraultais n’ont pas réussi à concrétiser leurs efforts. Bien qu’ils aient tenu tête aux Gones pendant une grande partie de la rencontre, un cruel but contre son camp de Khalil Fayad à la 90e+1 leur a coûté la victoire.

Malgré cette fin de match décevante, Bećir Omeragić n’a pas caché sa frustration tout en reconnaissant les efforts fournis par son équipe : « Ce soir, c’est de la frustration. On se devait de faire mieux après notre débâcle en Coupe », a confié le défenseur montpelliérain au micro de DAZN.

Montpellier HSC : la déclaration osée de Bećir Omeragić après la défaite face à Lyon 3

Une lueur d’espoir malgré la désillusion

Malgré le résultat, le MHSC s’est montré combatif, cherchant à faire tomber l’OL sur son terrain : « On a fait de bonnes choses sur ce match, mais on doit le tuer avant. On passe tout près du 0-1 pour finalement perdre 1-0 dans le temps additionnel », a-t-il ajouté.

Malgré cette nouvelle défaite, Bećir Omeragić reste confiant quant aux capacités de l’équipe à se redresser : « On est sur la bonne voie malgré tout, il ne faut pas lâcher, surtout pas maintenant. On se doit de faire mieux avec ce groupe et on va le faire. »

Si les propos du défenseur montpelliérain montrent sa détermination, ils risquent de ne pas apaiser les supporters, qui attendent désormais des victoires pour sortir le club de cette spirale négative.