Mercato Stade Rennais : Le RC Lens s’explique pour Brice Samba !

D’abord bloqué par le RC Lens, Brice Samba était finalement tout proche de signer au Stade Rennais. Mais les dirigeants lensois ont fait demi-tour, vexés par l’attitude de leurs homologues bretons. Le directeur général des Sang et Or a livré ses vérités sur ce dossier.

Mercato Stade Rennais : Le RC Lens négocie toujours pour Brice Samba

À l’instar de son passage à l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli ne semble pas disposé à accorder sa confiance à Steve Mandanda. L’entraîneur argentin souhaite installer un nouveau gardien de but au Stade Rennais, malgré les performances solides du portier français. L’âge avancé de Mandanda, 39 ans, pourrait être un facteur déterminant.

Pour le remplacer, le club breton a jeté son dévolu sur celui qui l’a remplacé en équipe de France, Brice Samba, le dernier rempart du RC Lens. Annoncé tout proche du SRFC dans le cadre d’un transfert définitif à 15 millions d’euros, lors de ce mercato hivernal, le portier de 30 ans a vu son départ bloqué ces derniers jours par ses dirigeants. Ce dimanche, Pierre Dréossi a confié au micro de DAZN que les négociations se poursuivent avec le Stade Rennais pour trouver un accord. Si ce n’est pas le cas, Samba terminera la saison à Lens.

« Brice est venu me voir en fin d’année pour me dire que son souhait était de partir (…) On a été contacté par Rennes et on est en négociations. Les négociations se sont un peu, pas stoppées, crispées. Et pour l’instant, on est toujours en négociations. Si les négociations se terminent dans les jours qui arrivent, il partira. Si les négociations n’aboutissent pas, il ne partira pas, comme tous les transferts », a expliqué le directeur général du RCL.

Le dirigeant lensois a également confirmé l’arrivée prochaine d’un renfort dans les cages afin de pallier l’éventuel départ de Brice Samba.

Le RC Lens attend un nouveau gardien de but

Avec le souhait de Brice Samba de changer d’air cet hiver, le RC Lens devrait recruter un nouveau gardien de but. Plusieurs noms ont été cités et plusieurs sources locales assurent que le club nordiste serait en discussions avec le FC Nantes pour un transfert d’Alban Lafont, qui n’entre plus dans les plans d’Antoine Kombouaré. Sans confirmer pour le gardien nantais, le directeur général lensois a assuré qu’un nouveau joueur va prochainement rejoindre l’effectif de Will Still afin de renforcer le poste de gardien de but.

« Une situation floue ? Non. Nous avons anticipé le départ de Brice et il est fort probable qu’un gardien arrive dans les prochains jours afin d’être prêt à toute éventualité. Jean Butez ? Non, non, on évoque beaucoup trop de choses qui n’existent pas… Un gardien arrivera, s’il doit arriver, dans les prochains jours », a précisé Pierre Dréossi.