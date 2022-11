RC Lens Mercato : Deux cadres du RCL courtisés à Leicester

Publié par Enzo Vidy le 19 novembre 2022 à 00:09

Après une première partie de saison quasiment parfaite avec le RC Lens, deux cadres de Franck Haise sont courtisé en Angleterre.

Deuxième de Ligue 1 derrière le PSG, le RCL a impressionné sur cette première partie de championnat. Les hommes de Franck Haise possèdent déjà cinq points d'avance sur le troisième de Ligue 1 qui est le Stade Rennais, et ont seulement cinq points de retard sur les hommes de Christophe Galtier. Mieux encore, les Lensois n'ont perdu qu'un seul match cette saison et ont gagné la totalité de leurs matchs à domicile en prenant 24 points sur 24 possibles à Bollaert. Des individualités ont également donné satisfaction chez les Sang et Or, et ont attiré le regard d'un club anglais.

D'après les informations du célèbre quotidien italien Le Corriere dello Sport, Brice Samba et Salis Abdul Samed auraient tapé dans l'œil de Leicester qui vit un début de saison assez compliqué en Premier League. Les Foxes sont actuellement 13e du championnat anglais et ont connu un début de saison catastrophique. L'objectif pour le club anglais est de se renforcer pour vivre une deuxième partie de saison bien plus confortable que la première.

RC Lens : Brice Samba, le dernier rempart du RCL

Arrivé cet été au RCL en provenance de Nottingham Forest contre un chèque de 5 millions d'euros, Brice Samba s'est rapidement imposé dans la cage lensoise. Si le RC Lens possède actuellement la deuxième meilleure défense du championnat de France, c'est en grande partie grâce à son gardien formé au Havre et passé par l'Olympique de Marseille.

Sous contrat avec les Sang et Or jusqu'en 2027, il est peu probable de le voir quitter le RC Lens cet hiver. Il y a quelques jours, le site Lensois.com a demandé aux supporters de voter pour la meilleure recrue de cette première partie de saison. Le gardien du RCL a été très largement élu avec 76,36% des voix.