Toulouse FC : Zakaria Aboukhlal vise plus haut qu’une victoire contre le RC Lens

Le Toulouse FC continue sur sa lancée en Ligue 1. Ce dimanche 5 janvier 2025, les hommes de Carles Martinez Novell ont remporté une victoire précieuse face au RC Lens dans une rencontre âprement disputée. Le buteur marocain Zakaria Aboukhlal, héros de la soirée, s’est exprimé sur cette performance et les ambitions du club.

Une victoire sur le fil satisfaisante contre le RC Lens

Le début de saison du Toulouse FC n’a pas été à la hauteur des attentes. Les Violets ont peiné lors des premières journées, enchaînant des performances décevantes. Ces difficultés ont suscité des critiques envers l’entraîneur espagnol Carles Martinez Novell et des interrogations sur le rendement de Zakaria Aboukhlal, alors en quête d’efficacité devant le but.

Cependant, l’entraîneur de 40 ans a su insuffler une nouvelle dynamique à son groupe. En travaillant sur l’aspect mental et en renforçant la cohésion de son équipe, il a permis aux joueurs de retrouver confiance. Résultat : le TFC a terminé la première moitié de la saison sur une note positive, avec une victoire face à l’AS Saint-Étienne et une qualification pour les 16es de finale de la Coupe de France.

Porté par cette dynamique, le Toulouse FC a débuté l’année 2025 de la meilleure des manières. Ce dimanche, les Toulousains se sont imposés 1-0 contre les Sang et Or, grâce à un penalty transformé par Zakaria Aboukhlal à la 73e minute. L’ailier marocain a pris ses responsabilités pour offrir trois points cruciaux à son équipe. À l’issue du match, Aboukhlal s’est réjoui de cette performance collective : « On a bien défendu ce soir, en équipe. On a attendu le bon moment pour frapper. Je suis content », a-t-il déclaré au micro de DAZN.

Zakaria Aboukhlal voit plus loin

Si cette victoire est une satisfaction, Zakaria Aboukhlal aspire à davantage : « Notre objectif cette saison ? Aller le plus haut possible car nous avons une super équipe », a-t-il confié. Sur le plan personnel, l’international marocain se fixe des objectifs ambitieux : « Je veux marquer et faire le plus de passes décisives possible pour aider l’équipe. » Grâce à ce succès, le Toulouse FC se hisse à la 8e place du classement (24 points), à égalité avec le RC Lens (7e, 24 points). Une performance qui laisse entrevoir de belles perspectives pour les semaines à venir.