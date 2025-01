Mercato Stade Rennais : Frédéric Massara sur le départ du SRFC ?

Le directeur sportif du Stade Rennais, Frédéric Massara pourrait faire les frais des mauvais résultats du SRFC en Ligue 1. Son départ pourrait être acté dans les prochaines semaines.

Mercato Stade Rennais : Frédéric Massara contesté au SRFC ?

Le directeur général du Stade Rennais, Arnaud Pouille pourrait opérer certains changements au sein de la direction du club breton dans les prochaines semaines. Depuis sa prise de fonction, l’ancien dirigeant lensois met les bouchées doubles pour relancer le SRFC, mais la situation ne s’améliore pas encore.

Certaines recrues estivales n’arrivent pas à livrer de belles performances pour permettre au Stade Rennais de surfer sur les vagues du succès en Ligue 1. Cette situation crée des tensions au sein de la direction des Rouge et Noir.

Frédéric Massara, le directeur sportif du Stade Rennais serait de plus en plus contesté en interne, notamment en raison des performances décevantes de certaines recrues, comme le défenseur central Leo Ostigard. Les résultats du club en Ligue 1 (13e au classement avec 17 points), ne jouent pas en faveur de Frédéric Massara. Les débuts du nouvel entraîneur, Jorge Sampaoli sur le banc rennais sont mitigés, et les doutes s’accumulent sur la politique de recrutement menée par le directeur sportif.

L’insider Mohamed Toubache Ter évoque notamment la possibilité d’un départ de Frédéric Massara dans les prochaines semaines. Un nom circule déjà pour le remplacer : celui de Florent Ghisolfi. Les deux hommes ont déjà collaboré au RC Lens, et leur rapprochement à Rennes ne serait pas surprenant.