Mercato : Mohamed Salah au PSG ? Le Paris SG totalement humilié

Depuis l’annonce de son départ de Liverpool en fin de saison, Mohamed Salah est régulièrement associé au PSG. Sauf que l’attaquant égyptien ne fait pas de la destination Paris SG une option prioritaire.

Mercato PSG : Mohamed Salah annonce son départ de Liverpool, le PSG à l’affût

Arrivé incognito à l’été 2017, Mohamed Salah s’est rapidement imposé au sein de l’équipe de Liverpool comme l’un des meilleurs attaquants de Premier League, voire du monde. Mais après huit années sur les bords de la Mersey, l’ancien joueur de l’AS Rome pourrait s’offrir un nouveau challenge à la fin de l’exercice en cours.

Alors que certaines sources évoquaient un accord pour une prolongation, le double Ballon d’Or a publiquement annoncé qu’il dispute ses derniers mois à Anfield puisqu’aucun progrès n’a été fait dans les discussions pour la signature d’un nouveau bail.

« Je veux gagner la Premier League. C’est probablement parce que nous n’avons pas célébré notre victoire comme nous le souhaitions en 2020 (en raison du COVID) et aussi, parce que c’est ma dernière année dans le club, donc on veut faire quelque chose de spécial pour la ville. Si c’est vraiment ma dernière saison ici ? Jusqu’à présent, oui. Ce sont mes six derniers mois. Il n’y a eu aucun progrès. On va attendre et voir », a récemment confié Mohamed Salah au micro de à Sky Sport.

Il n’en fallait pas plus pour que le Paris Saint-Germain, courtisan de longue date du joueur de 32 ans, soit remis en selle. Selon la presse étrangère, le président Nasser Al-Khelaïfi, proche de l’Égyptien, serait disposé à lui offrir un salaire de 500.000 euros par semaine pour le convaincre d’intégrer l’effectif de Luis Enrique la saison prochaine. Début décembre, le journal L’Équipe affirmait déjà que Salah pourrait être une option concrète à Paris. Pas vraiment selon un spécialiste du foot français.

Bertrand Latour : « Les stars ne veulent plus venir au PSG »

Depuis la sortie fracassante de Mohamed Salah sur son avenir à Liverpool, l’éventualité de sa signature au PSG est évoquée. Cependant, sur le plateau du Canal Football Club, dimanche soir, Bertrand Latour a estimé que le club parisien n’était plus en mesure d’attirer de telles stars après les événements des saisons passées.

« La communication du PSG affirme qu’il ne souhaite plus recruter de stars, mais la réalité est que les stars ne veulent plus venir à Paris. Ce n’est pas la même chose. Pour le poste d’avant-centre, ils ont essayé de recruter Harry Kane, mais il a préféré rejoindre le Bayern Munich. Les joueurs qui font gagner les matchs, les meilleurs joueurs du monde, ont tous constaté les différents échecs des stars venues à Paris », a indiqué le consultant sportif, qui a appuyé ses propos avec des exemples concrets.

« De Messi à Neymar, en passant par Mbappé, ils sont tous venus, mais personne n’a remporté la Ligue des champions. Parfois, le départ s’est très mal terminé, notamment pour Mbappé. Rester sept ans dans un club et ne pas être payé intégralement à la fin est inacceptable. Sans parler du Championnat de Ligue 1, considéré comme faible », a déclaré Bertrand Latour, qui pointe ainsi la politique de Nasser Al-Khelaifi avec les stars. Reste à avoir si cet avis est partagé par Mohamed Salah et son entourage.