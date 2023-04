Publié par Gary SLM le 19 avril 2023 à 00:42

Le PSG mise sur un joueur confirmé pour épauler Kylian Mbappé après le mercato estival. Selon Le Parisien, Harry Kane est la priorité des dirigeants parisiens. Âgé de 29 ans, l'international anglais de Tottenham est courtisé par plusieurs clubs européens, mais le Paris Saint-Germain se positionne en pole position pour l'attirer.

Mercato : le PSG cherche à casser sa tirelire pour Harry Kane

Bien que son prix soit élevé, estimé à plus de 100 millions d'euros, le PSG est confiant dans sa capacité à recruter le buteur des Three Lions. En effet, Harry Kane sera libre en juin 2024 et les relations entre les deux présidents pourraient faciliter la négociation. Le profil du joueur, efficace et expérimenté, correspond parfaitement aux attentes des Franciliens. Le PSG estime que la complémentarité entre Kane et Mbappé permettrait de mener l'équipe vers les sommets.

Toutefois, convaincre Tottenham de vendre son joueur ne sera pas une tâche aisée. Le président des Spurs, Daniel Levy, est réputé pour être un dur en affaires et avait refusé une offre record de Manchester City il y a deux ans. Manchester United est également sur les rangs pour recruter Harry Kane depuis plusieurs années. Le Bayern Munich est intéressé mais se retrouve pour le moment distancé en raison du prix élevé du joueur.

Le PSG doit donc convaincre Harry Kane et Tottenham de la pertinence de son projet sportif pour l'attirer dans la capitale française. Si Luis Campos, le directeur sportif parisien, réussit ce coup, le Paris Saint-Germain pourrait enfin trouver l'avant-centre qui lui manque depuis plusieurs saisons.