ASSE : Grâce à la victoire de Saint-Etienne contre Reims, Eirik Horneland séduit déjà

Des doutes ont été émis lors de la nomination d’Eirik Horneland à l’ASSE. Mais en un seul match dirigé, le nouvel entraîneur des Verts a séduit toute Saint-Étienne, Patrick Guillou y compris.

L’ASSE renaît sous Eirik Horneland !

L’ASSE a remporté son premier match sous la direction d’Eirik Horneland, le nouvel entraîneur. Les Verts ont renversé le Stade de Reims en seconde période, après avoir été menés à la mi-temps (0-1). Grâce à un doublé d’Augustine Boakye et un superbe but de Lucas Stassin, l’AS Saint-Etienne s’est imposée (3-1).

Le successeur d’Olivier Dall’Oglio a visiblement trouvé les mots justes pour galvaniser son équipe pendant la pause. Il a réussi à redonner confiance aux Stéphanois, en particulier sur le plan mental.

Jamais cette saison, l’AS Saint-Étienne n’avait réussi à inverser une telle tendance après avoir été menée au score. Les Verts restaient sur quatre défaites consécutives, avec 13 buts encaissés et un seul inscrit. Avec Eirik Horneland, ils ont marqué 3 buts en un seul match et ont ainsi mis fin à cette série noire.

Le technicien norvégien a réussi son pari d’entrée en remportant son premier match. Il a surtout insufflé un nouveau dynamisme et redonné confiance à l’ASSE en un seul match. Cela s’est vu dans l’engagement et les efforts fournis par les Stéphanois face aux Rémois.

Patrcik Guillou conquis par Horneland : « Un début de rêve ! »

Eirik Horneland a fait vibrer Geoffroy-Guichard, samedi, apportant ainsi du baume au cœur des supporters. Patrick Guillou s’est montré particulièrement séduit par le travail du nouveau coach de l’AS Saint-Étienne. Il a d’ailleurs tenu à le féliciter pour son premier match réussi.

« Baptême du feu réussi ! Première fantastique. Début prometteur. Métamorphose remarquable. Électrochoc salvateur. Pluie de compliments », a-t-il écrit dans sa chronique pour Le Progrès.

L’ancien joueur de l’ASSE a poursuivi en encensant Eirik Horneland : « Face au Stade de Reims, c’est le football champagne […]. Caractérisé par des actions créatives, des passes audacieuses, des gestes techniques et des enchaînements rapides. King Eirik privilégie le beau jeu au-delà de la simple victoire. L’attitude positive balaie d’un revers de main les approximations et les faiblesses. Et ce n’est que le début ».

AS Saint-Etienne : La confiance retrouvée avant le PSG

En conclusion, Patrick Guillou s’est montré optimiste quant à la suite de la saison : « Tout le monde sort conforté des choix de Horneland. Satisfaction générale. Avec cette belle expérience positive, la confiance est au zénith avant les prochaines échéances ». Le prochain match de l’ASSE, c’est contre le PSG au Parc des Princes, dimanche (20h45), en clôture de la 17e journée de Ligue 1.