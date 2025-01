Mercato RC Lens : Le RCL tient enfin le remplaçant d’Elye Wahi !

Le RC Lens est sur le point de boucler sa deuxième recrue de ce mercato d’hiver. Le club sang et Or a bouclé l’arrivée du remplaçant d’Elye Wahi pour renforcer son attaque.

Mercato RC Lens : Goduine Koyalipou passe sa visite médicale pour signer au RCL

Après un été calme, le RC Lens est déjà très actif sur ce mercato d’hiver. En quelques heures, le club sang et or a bouclé les arrivées de deux recrues importantes pour la suite de la saison. Alors qu’il vient d’officialiser la signature de Pau Lopez en provenance de l’OM, le RCL se prépare à annoncer cette de son nouvel avant-centre, le remplaçant d’Elye Wahi tant recherché.

Pour pallier un manque d’efficacité offensive, les Sang et Or ont mis la main sur un buteur prolifique. Auteur de 14 buts en 16 matchs avec les Bulgares du CSKA Sofia cette saison, Goduine Koyalipou a rapidement convaincu les dirigeants du RC Lens. Le club de Ligue 1 n’a pas tardé à passer à l’offensive pour l’attaquant centrafricain.

Selon Foot Mercato, les discussions ont très vite avancé avec un accord conclu entre les deux clubs pour la signature du joueur de 24 ans. Koyalipou est d’ailleurs arrivé à Lens mardi soir pour passer sa visite médicale mercredi. Le RC Lens, qui a décidé de lever son option d’achat de 2 millions d’euros, va lui faire signer un contrat de 3 ans et demi.

Goduine Koyalipou, une recrue de choix pour le RCL

Formé à Niort, l’attaquant a également porté les couleurs de Lausanne-Sport et d’Avranches avant de s’exporter en Bulgarie. Il a choisi de représenter la République centrafricaine au niveau international, cumulant 7 sélections. L’arrivée de Goduine Koyalipou est une excellente nouvelle pour le RC Lens, qui souhaite renforcer son secteur offensif.

Le joueur centrafricain apporte sa puissance, sa vitesse et son sens du but. Il devrait rapidement s’intégrer dans le collectif lensois et apporter un plus à l’équipe.