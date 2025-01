RC Lens Mercato : La première recrue hivernale a signé, c’est officiel !

Comme attendu, le RC Lens vient de boucler sa première recrue du mercato d’hiver. Le portier espagnol Pau Lopez s’est officiellement engagé avec les Sang et Or.

Mercato : Pau Lopez est officiellement un joueur du RC Lens

Le mercato hivernal s’accélère du côté du RC Lens, qui vient d’officialiser l’arrivée de Pau Lopez. L’ancien gardien de l’Olympique de Marseille a signé un prêt avec option d’achat en faveur du club artésien. L’Espagnol, qui n’a pas trouvé sa place à Gérone où il a été prêté en début de saison, retrouve ainsi la Ligue 1.

Son arrivée va renforcer la concurrence dans les cages lensoises et reléguer Hervé Koffi sur le banc de touche. Ce transfert devrait aussi précipiter le départ de Brice Samba vers le Stade Rennais. Le capitaine lensois, qui souhaitait quitter le club depuis plusieurs semaines, passerait actuellement sa visite à Rennes. Son transfert, estimé à environ 15 millions d’euros, permettra au RC Lens de réaliser une belle plus-value.

Du 𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑒𝑡 𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑡𝑎𝑙𝑎𝑛 aux 𝐒𝐚𝐧𝐠 𝐞𝐭 𝐎𝐫 🔴🟡



Fort d'une solide expérience au plus haut niveau (360 rencontres en pro), l’international espagnol Pau Lopez rallie l’Artois. Le gardien est prêté au Racing jusqu'en juin avec option d’achat. ✍️#BienvenidoPau — Racing Club de Lens (@RCLens) January 7, 2025

Avec l’arrivée de Pau Lopez et le départ probable de Brice Samba, le RCL marque ainsi une nouvelle étape dans sa reconstruction. Le club entraîné par Will Still, qui ambitionne de se qualifier pour une compétition européenne, dispose désormais d’un effectif de qualité pour atteindre ses objectifs.