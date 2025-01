RC Lens Mercato : Du lourd arrive, Kevin Danso se rapproche de la Turquie

Auteur de solides prestations au RC Lens, Kevin Danso se rapproche d’un départ durant ce mercato. Les dernières rumeurs envoient le défenseur autrichien vers un nouveau challenge en Turquie.

Mercato : Galatasaray et Fenerbahçe foncent sur Kevin Danso

L’avenir de Kevin Danso continue d’animer le mercato du RC Lens. Depuis son retour en forme sous les ordres de Will Still, le défenseur autrichien est devenu une pièce maîtresse de la défense lensoise. Et ses performances régulières en 13 rencontres disputées cette saison, n’ont pas échappé à plusieurs grands clubs européens.

Si la Juventus semble sen retrait du dossier, de nouveaux prétendants, et non des moindres, se signalent pour Kevin Danso. Foot Mercato assure que le VFB Stuttgart, en quête de renforts défensifs, s’est récemment renseigné sur le joueur de 26 ans. L’ancien joueur d’Augsbourg pourrait ainsi faire son retour en Allemagne. Mais c’est surtout vers la Turquie que les regards se tournent.

La source explique en effet que Galatasaray et Fenerbahçe, deux poids lourds du championnat turc, sont très intéressés par le profil de l’ancien joueur d’Augsbourg. Leur pouvoir financier pourrait faire pencher la balance en leur faveur. De son côté, le RC Lens, bien que réticent à l’idée de se séparer d’un élément aussi important, pourrait être tenté par une offre conséquente.

20 millions d’euros pour acter son départ du RC Lens

La direction du RCL est actuellement en proie à des difficultés et elle tentera de vendre quelques joueurs ce hiver afin de soulager un peu ses finances. Ainsi, un montant supérieur à 20 millions d’euros pourrait convaincre les dirigeants lensois de laisser partir Kevin Danso. Toutefois, le club artésien ne serait pas intéressé par des prêts avec option d’achat.

Dans ce contexte, le mercato hivernal promet d’être très agité à Lens, notamment dans le sens des départs. Le défenseur Abdukodir Khusanov, convoité par plusieurs cadors européens, pourrait lui aussi quitter les Sang et Or.