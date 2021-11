RC Lens : Les supporters recadrés par la direction du RCL

Publié par ALEXIS le 11 novembre 2021 à 22:21

Deuxième de Ligue 1, le RC Lens fait une bonne saison. Cependant, ses supporters donnent du fil à retordre aux dirigeants.

RC Lens : Arnaud Pouille tape du poing sur la table

Dauphin du PSG en championnat, le RC Lens a certes de bons résultats sur le terrain, mais ses supporters ultras ne facilitent pas la tâche à la direction comme l’a déploré Arnaud Pouille dans La Voix du Nord. Le directeur général du RCL a en effet fustigé le comportement de certains supporters, surtout après les incidents (envahissement du terrain) lors du derby du Nord contre le LOSC (1-0), mais aussi les banderoles hostiles aux dirigeants lensois contre l'ES Troyes AC (4-0).

« On peut me dire tout ce qu’on veut. Il faut changer notre manière de fonctionner, normaliser les choses. Il faut absolument préserver l’image du club », a martelé le dirigeant du RC Lens dans le média régional, avant de calmer le jeu avec le public du stade Bollaert. « On est ouvert à la discussion, mais il faut que ça, ce soit compris. C’est pour ça qu’on tape du poing sur la table et qu’on ne lâchera pas », a-t-il précisé.

Le RCL sanctionné à cause de ses supporters

Lors de la réception du champion de France 2021, des supporters des Sang et Or avaient envahi la pelouse. Ils voulaient en découdre avec ceux des Dogues qui avait franchi les barrières de sécurité. Ce qui avait causé une interruption du match pendant 45 minutes. Ils avaient occasionné un mouvement de foule créant ainsi une atmosphère d’insécurité dans l’enceinte.

Conséquence ? La commission de discipline de la Ligue de Football professionnel avait infligé des sanctions au Racing Club et au Lille OSC, à l’issue de sa réunion du 6 octobre 2021 : un point de pénalité avec sursis au RC Lens, 2 matchs à huis clos total pour le RC Lens, un point de pénalité avec sursis au LOSC, fermeture de l’espace visiteurs du Lille OSC pour les matchs disputés à l’extérieur jusqu’au 31 décembre 2021.