Toulouse FC : Carles Martinez Novell revient sur la victoire face au RC Lens

La Ligue 1 a repris de la meilleure des manières pour le Toulouse FC, qui s’est imposé face au RC Lens (1-0) le week-end dernier. Lors d’une interview accordée à la presse française, l’entraîneur espagnol Carles Martinez Novell a partagé les clés de ce succès face à un adversaire redoutable.

Carles Martinez Novell décrypte le succès contre le RC Lens

Pour l’entraîneur du TFC, le match s’annonçait compliqué dès le départ : « On savait que ce serait dur en venant à Lens. Cela fait deux ans que je viens ici, deux années où c’est difficile. C’est une atmosphère incroyable, avec un public tout aussi incroyable. Il faut féliciter l’équipe qui a su rester concentrée et ne pas paniquer », a déclaré Carles Martinez Novell.

Le technicien a également expliqué la stratégie adoptée pour contrer une équipe en pleine forme :

« Dans les premières minutes, nous ne pouvions pas mettre en place notre jeu, nous n’étions pas dans le timing. Petit à petit, on a compris ce que nous devions faire, notamment en termes de timing et de sorties de balle. En seconde mi-temps, nous avons été meilleurs que lors de la première période, même si le carton rouge de Lens nous a forcément aidés. »

Une victoire méritée pour le TFC

Lors de ce duel intense, le Toulouse FC s’est illustré par son abnégation et son solide bloc défensif, ce qui lui a permis de signer un nouveau clean sheet. Une performance loin d’être due au hasard, selon Carles Martinez Novell :

« Un match chanceux ? Si on regarde la possession, Lens a dominé. Mais si on analyse les occasions franches, c’est beaucoup plus équilibré. On marque sur penalty, mais nous avons aussi eu d’autres opportunités qui auraient pu se concrétiser. Cette victoire montre que nous sommes sur la bonne voie. Elle prouve aux joueurs que nous sommes compétitifs, que nous pouvons regarder nos adversaires dans les yeux. Désormais, nous sommes concentrés sur le week-end prochain et la réception de Strasbourg. »