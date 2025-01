Mercato Stade Rennais : Un départ presque bouclé au SRFC !

Le Stade Rennais est très actif sur ce mercato d’hiver. Après avoir officialisé deux arrivées ces derniers jours, le SRFC est sur le point de boucler un premier départ dans le groupe de Jorge Sampaoli.

Mercato Stade Rennais : Henrik Meister prêt à quitter le SRFC

Après avoir renforcé son effectif avec les arrivées de Seko Fofana et Brice Samba, le Stade Rennais poursuit son activité sur le marché des transferts. Cette fois-ci, c’est du côté des départs que cela bouge. En effet, le jeune attaquant danois Henrik Meister devrait quitter la Bretagne pour rejoindre le club italien de Pise.

Selon les informations du Parisien, les deux clubs sont tombés d’accord sur les termes du transfert. Henrik Meister sera prêté à Pise avec une option d’achat. Le club italien de Série B, séduit par le potentiel du jeune Danois, souhaite lui offrir du temps de jeu pour qu’il puisse s’exprimer pleinement.

Une décision stratégique pour le SRFC

Ce départ s’inscrit dans la volonté du Stade Rennais de rajeunir son effectif et de donner du temps de jeu aux jeunes joueurs issus du centre de formation. En prêtant Henrik Meister, Rennes espère lui permettre de gagner en expérience et de revenir plus fort par la suite.

Avec les arrivées de Fofana et Samba, ainsi que le départ probable de Meister, le mercato hivernal du Stade Rennais est particulièrement actif. Le club breton montre ainsi ses ambitions pour la suite de la saison, après avoir déjà connu un mercato estival particulièrement très mouvementé.