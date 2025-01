Mercato Stade Rennais : Seko Fofana est un joueur du SRFC (Officiel) !

Seko Fofana est officiellement un joueur du Stade Rennais. En ce premier jour du mercato hivernal, le SRFC a annoncé la signature du milieu de terrain ivoirien. L’ancien du RC Lens signe ainsi son grand retour en Ligue 1.

Mercato Stade Rennais : L’expérience de Seko Fofana au service du SRFC

Le Stade Rennais a frappé un grand coup sur le marché des transferts en s’assurant les services de Seko Fofana. L’expérimenté milieu de terrain ivoirien, passé par le RC Lens et Al-Nassr, s’est engagé ce mercredi avec le club breton pour les quatre prochaines saisons et demie. Formé en France, Seko Fofana a rapidement montré son talent en Italie, à l’Udinese, où le champion d’Afrique a disputé 112 matchs avec 13 buts et 11 passes décisives.

Il a ensuite fait son retour en dans le championnat français, où il a brillé au RC Lens, tout en contribuant surtout grandement à la qualification des Sang et Or en Ligue des Champions. Avec le RCL, Seko Fofana a disputé 135 matchs pour 18 buts et 12 passes décisives avant de rejoindre l’Arabie Saoudite. Sous les couleurs d’Al Nassr, c’est 41 matchs pour 2 buts et 3 passes décisives. Son expérience en Ligue 1 et son leadership en feront un atout précieux pour le Stade Rennais.

𝗦𝗲𝗸𝗼 𝗙𝗼𝗳𝗮𝗻𝗮 𝗲𝘀𝘁 𝗥𝗼𝘂𝗴𝗲 𝗲𝘁 𝗡𝗼𝗶𝗿 ✍️



Époustouflant avec Lens en 2022 et en 2023, le milieu de terrain s'engage jusqu'en 2029 avec le SRFC. Bienvenue Seko. ✊ — Stade Rennais F.C. (@staderennais) January 1, 2025

Seko Fofana au SRFC, un choix réfléchi

L’arrivée de Seko Fofana s’inscrit dans la volonté du club de renforcer son effectif et de retrouver les sommets du championnat. Le président Arnaud Pouille et le directeur sportif Frédéric Massara ont souligné l’importance de cette recrue pour l’avenir du club. « C’est le signe de la volonté des propriétaires et de l’ensemble de la gouvernance de construire quelque chose de radieux pour l’avenir du Stade Rennais », a réagi le président exécutif du SRFC.

Pour Frédéric Massara, le milieu de terrain de 29 ans « est un joueur qui connaît bien la Ligue 1 et qui a réalisé de très grandes choses. Le voir nous rejoindre aujourd’hui est une très grande satisfaction. On a la plus grande confiance en lui. Nous sommes convaincus qu’il pourra apporter rapidement à l’équipe sur le plan technique et en termes d’état d’esprit. Il saura incarner la mentalité que l’on souhaite développer pour l’équipe. »

Seko Fofana déjà ambitieux avec le SRFC

Prêté à Al-Ettifaq fin janvier 2024, l’international ivoirien s’offre ainsi une belle occasion de se relancer dans un championnat qu’il connaît très bien. » Je suis très heureux de rejoindre le Stade Rennais et de commencer 2025 avec ce nouveau défi. J’ai toujours observé le Stade Rennais avec attention, c’est un club que j’ai souvent rencontré, il compte dans ce championnat « , a réagi Seko Fofana après sa signature au Stade Rennais.

Le Parisien a été très vite convaincu par le projet rennais. » Les discussions avec Arnaud Pouille et Frederic Massara ont fait la différence. Ils m’ont évoqué le projet et l’attente des actionnaires. Le message a été fort et la décision a été très simple par la suite. Je suis très excité à l’idée de débuter, il y a des joueurs de talent à Rennes et je pense que le club n’est pas à sa place », a-t-il expliqué.

« On va voir la chance de pouvoir enchaîner les matchs et de démontrer que le début de saison était en dessous du potentiel du club. J’espère que l’on va pouvoir inverser la tendance très rapidement », a conclu Fofana lors de sa présentation ce mercredi.