Transfert : L’OM récupère un joli chèque grâce à cette vente

En ce début de mercato hivernal, l’OM enregistre une entrée d’argent non négligeable grâce au transfert de Brice Samba au Stade Rennais.

Brice Samba file au Stade Rennais, l’OM profite de la manne financière

Le mercato hivernal s’anime en Ligue 1 ! Après l’arrivée de Séko Fofana, le Stade Rennais a frappé un deuxième gros coup en s’offrant les services de Brice Samba en provenance du RC Lens. Après plusieurs semaines de négociations intenses, l’international français a finalement posé ses valises en Bretagne. Contre un chèque d’environ 15 millions d’euros, le portier de 30 ans a quitté les Lensois pour rejoindre les Rouge et Noir.

Ce transfert permettra par ailleurs à l’Olympique de Marseille d’engranger de précieuses liquidités. Sportune assure en effet qu’une partie de cette somme partie reviendra à l’OM, l’ancien club de Brice Samba, au titre des indemnités de formation. Les Phocéens devraient percevoir environ 300 000 euros sur ce transfert. Le départ de Brice Samba à Rennes est donc une excellente opération pour les dirigeants marseillais en quête de liquidités.

De son côté, le gardien de but de 30 ans ne cache pas sa joie de rejoindre un club ambitieux et stable. « C’est une satisfaction d’être ici. Je suis heureux de rejoindre le Stade Rennais et de commencer cette nouvelle aventure », a déclaré Brice Samba lors de sa présentation aux médias.