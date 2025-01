Mercato Rennes : Seko Fofana signe au SRFC, tous les détails !

Le Stade Rennais a frappé un grand coup mercato avec le transfert officiel de Seko Fofana. L’ancien milieu de terrain du RC Lens, international ivoirien, signe au SRFC pour une durée de quatre saisons et demie. Son expérience contrastée en Arabie saoudite prend ainsi fin avec son retour en Ligue 1 sous le maillot de Rennes.

Mercato Stade Rennais : Seko Fofana au SRFC, c’est officiel !

Le transfert de Seko Fofana au Stade Rennais s’inscrit dans la volonté du club de foot de Rennes de renforcer son effectif après un début de saison décevant. Actuellement 12ᵉ au classement de Ligue 1, le Stade Rennais souhaite inverser la tendance sous la houlette de Jorge Sampaoli, ancien entraîneur de l’OM recruté peu avant la trêve hivernale. Arnaud Pouille, président exécutif du SRFC, affirme que cette signature a été réfléchie dès les premiers jours de collaboration avec le coach argentin. Seko Fofana, connu pour sa puissance et sa vision du jeu, représente un atout majeur pour relever le niveau du milieu de terrain du Stade Rennais.

SRFC : Seko Fofana, un bilan mitigé avant son arrivée à Rennes

Après avoir brillé avec le RC Lens entre 2020 et 2023, où il a été deux fois intégré à l’équipe type de la saison aux Trophées UNFP, Seko Fofana avait rejoint Cristiano Ronaldo à Al-Nassr pour un montant de transfert estimé à 23 millions d’euros. Le champion d’Afrique avec la Côte d’Ivoire a toutefois été en dessous des attentes des dirigeants de son club en Arabie saoudite. Son prêt à Al-Ettifaq en janvier 2024 était le signe avant-coureur de cette insatisfaction de ses dirigeants. Avec ce retour en France, Seko Fofana espère retrouver son meilleur niveau au Stade Rennais FC et et aider le club à se repositionner dans le top 5 au classement de Ligue 1.

Seko Fofana au SRFC : Une recrue de poids pour le mercato d’hiver

Dans une vidéo partagée sur ses réseaux sociaux pour annoncer la signature, le Stade Rennais a souhaité une bonne année 2025 à ses supporters. De son côté, Seko Fofana s’est dit “très excité” par ce nouveau défi et déterminé à contribuer aux ambitions du SRFC. Avec ce recrutement, Rennes envoie un signal fort à ses concurrents et montre qu’il reste un acteur clé de ce mercato hivernal.