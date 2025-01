OL Mercato : Une décision forte prise pour Nemanja Matic à Lyon

Pierre Sage, l’entraîneur de l’OL, a mis fin aux rumeurs de départ concernant Nemanja Matic, l’un des cadres de son équipe, en ce début de mercato hivernal. Il compte fermement sur lui pour mener le club rhodanien vers ses objectifs.

Mercato : Des ventes pour équilibrer les comptes de l’OL

L’OL est contraint de procéder à des ventes pour équilibrer ses comptes, conformément aux engagements pris par John Textor auprès de la DNCG. Plusieurs joueurs de l’équipe de Pierre Sage sont donc sur le marché des transferts cet hiver. Les jeunes talents à fort potentiel, tels que Rayan Cherki (21 ans), Malick Fofana (19 ans) et Ernest Nuamah (21 ans), sont particulièrement visés par les clubs européens.

Par ailleurs, les joueurs aux salaires les plus élevés sont également susceptibles de partir, notamment Nemanja Matic, Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso. Selon L’Équipe, Matic et Lacazette percevraient chacun 500 000 euros bruts par mois, tandis que Tolisso toucherait 400 000 euros. Ces départs permettraient à l’Olympique Lyonnais de réaliser d’importantes économies sur sa masse salariale.

OL : Pierre Sage ferme la porte à un départ de Nemanja Matic

Nemanja Matic, en fin de contrat en juin 2026, suscite l’intérêt de plusieurs clubs italiens, dont le SSC Naples et Côme. Si le joueur serbe de 36 ans est tenté par un nouveau challenge, John Textor ne s’opposerait pas à son départ. Néanmoins, Pierre Sage, l’entraîneur lyonnais, souhaite conserver le milieu de terrain, qu’il considère comme un élément essentiel de son équipe.

« C’est un joueur très important, donc on fera tout pour qu’il reste », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Olympique et Lyonnais. « La volonté du club est qu’il reste, et je pense qu’il partage cette envie. »

La question est de savoir si la direction de l’OL partagera le point de vue de son entraîneur. La réponse sera connue le 1er février, date de la clôture du mercato hivernal.