Mercato PSG : Le Paris SG dégote un serial buteur costaricien !

Le PSG lorgne sur la perle rare du championnat russe, Manfred Ugalde pour renforcer son effectif pendant ce mercato hivernal. Les dirigeants du Paris SG envisagent de lui formuler une offre.

Mercato PSG : Manfred Ugalde dans le viseur du Paris SG

Le PSG flaire un joli coup en Russie pour renforcer son secteur offensif cet hiver. Le club de la capitale, toujours à la recherche d’un renfort offensif pour pallier le potentiel départ de Randal Kolo Muani, aurait jeté son dévolu sur un international costaricien.

Si les noms de Christopher Nkunku et Jhon Duran circulent avec insistance du côté du Parc des Princes depuis quelques semaines, c’est bien Manfred Ugalde qui pourrait devenir la priorité des recruteurs parisiens. L’attaquant du Spartak Moscou, auteur de 15 buts en 18 matchs de championnat cette saison, impressionne par sa régularité et son efficacité devant le but.

Ses performances attisent les convoitises des grands clubs européens, notamment en Angleterre où Arsenal, Chelsea, Manchester City et Liverpool, entre autres, suivraient de près son évolution.

En France, l’AS Monaco, confronté à la blessure de Folarin Balogun, a identifié Manfred Ugalde comme un renfort de poids. Mais le PSG, avec ses moyens financiers et son attractivité, pourrait bien faire basculer la balance en sa faveur. Selon le média russe Sport Express, le club de la capitale serait prêt à mettre les moyens pour s’attacher les services de l’actuel meilleur buteur du championnat russe.

Sous contrat jusqu’en 2028, la valeur marchande de Manfred Ugalde est estimée à 15 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. La direction du Paris SG pourrait bientôt dégainer une offre pour le joueur.