Mercato PSG : le retour de Christopher Nkunku se précise, mais à une condition…

Mercato PSG : Chelsea fixe une condition pour Christopher Nkunku

Arrivé à l’été 2023 en provenance du RB Leipzig, Christopher Nkunku est lié à Chelsea jusqu’en juin 2029. Officiellement, l’attaquant de 27 ans n’est pas sur le marché, mais les dirigeants du club londonien pourraient envisager son départ durant ce mercato d’hiver, sous une seule condition. En effet, le journaliste Ben Jacobs assure que le PSG travaille effectivement au retour de son ancien joueur, mais les Blues n’accepteraient un transfert de Nkunku que s’ils recrutaient son remplaçant.

« Le PSG a un réel intérêt pour Christopher Nkunku. Chelsea n’a pas encore été approché, mais le club ne souhaite pas son départ. Par conséquent, tout départ serait conditionné à l’arrivée d’un nouveau joueur. Chelsea ne devrait pas entrer dans la course pour Randal Kolo Muani. Comme indiqué, Tottenham, Manchester United, Aston Villa, la Juventus et le Bayern Munich ont tous manifesté un intérêt pour Kolo Muani », explique le spécialiste du tabloïd The Athletic.

Ben Jacobs précise par ailleurs que le PSG n’a pas l’intention de rendre la tâche facile aux courtisans de Randal Kolo Muani, qui ne sera pas échangé contre Christopher Nkunku dans les prochaines semaines. Concernant le dossier Nkunku, le Paris Saint-Germain privilégierait un transfert sec, même si « le prêt avec obligation d’achat reste la formule la plus probable si les champions de France parviennent à leurs fins », conclut Ben Jacobs.