Transfert OM : Marseille change de stratégie pour Paul Pogba !

Libre de tout contrat, Paul Pogba reste une des cibles de l’OM sur le mercato. Mais l’Olympique de Marseille a revu sa stratégie de recrutement pour le champion du monde.

Paul Pogba à l’OM, un rêve encore permis mais à quel prix ?

L’Olympique de Marseille continue de nourrir de grandes ambitions. Malgré la récente arrivée de Luiz Felipe, le club phocéen continue ses recherches sur le marché des transferts. Et parmi les cibles explorées en interne, le nom de Paul Pogba revient régulièrement à l’OM.

Libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus, le champion du monde français recherche un nouveau challenge. Son profil intéresse fortement la direction de l’OM, qui voit en lui un renfort de poids pour son milieu de terrain. Le nouveau directeur sportif du club, Mehdi Benatia, connait bien Paul Pogba, et des discussions auraient déjà débuté entre les deux hommes.

Cependant, plusieurs obstacles se dressent sur la route d’un tel transfert. La suspension de Pogba pour dopage a terni son image et pourrait freiner les ardeurs de certains clubs. De plus, l’âge du joueur (32 ans) et sa longue période d’inactivité soulève des interrogations quant à sa capacité à retrouver son meilleur niveau.

Paul Pogba sur Instagram :



"Continuer à travailler jusqu’à…" pic.twitter.com/djnoYx5Txz — Massilia Zone (@MassiliaZone) January 9, 2025

L’Olympique de Marseille préfère patienter jusqu’en mars prochain

Selon le média italien TMW, l’OM ne devrait pas se précipiter sur ce dossier XXL. Le club phocéen préférerait attendre la fin de la suspension de Paul Pogba en mars prochain pour évaluer sa situation physique et sportive. L’objectif serait surtout de le recruter en vue de la saison 2025-2026, afin de lui permettre de s’intégrer progressivement dans l’effectif de Roberto De Zerbi.

Cette stratégie patiente pourrait toutefois s’avérer risquée, car d’autres clubs pourraient tenter de s’attacher les services de l’international français dans les semaines mois. L’OM devra donc être vigilant et prêt à saisir toutes les opportunités qui se présenteront. En attendant, les supporters continuent de rêver d’un duo Pogba-Rabiot au Vélodrome. Un transfert qui marquerait indéniablement l’histoire du club.