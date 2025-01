Mercato Stade de Reims : Emmanuel Agbadou rejoint Wolverhampton FC en Premier League

C’est désormais officiel : Emmanuel Agbadou, défenseur central ivoirien, quitte le Stade de Reims pour relever un nouveau défi en Premier League avec Wolverhampton FC. Cette décision marque un tournant dans la carrière du joueur, qui passe à un niveau plus exigeant que la Ligue 1.

Emmanuel Agbadou : un transfert stratégique vers Wolverhampton

Joueur clé du Stade de Reims, Emmanuel Agbadou a su s’imposer comme un élément incontournable de l’équipe dirigée par Luka Elsner. Âgé de 27 ans, il avait récemment prolongé son contrat avec le club champenois jusqu’en juin 2029. Capitaine par moments et titulaire indiscutable, il figurait parmi les joueurs ayant accumulé le plus de temps de jeu cette saison.

Son départ a surpris les supporters rémois, mais il s’avère bénéfique pour le club, qui encaisse 20 millions d’euros, soit le double de la valeur marchande du défenseur. Ce transfert témoigne de la reconnaissance internationale de ses performances en Ligue 1.

Dans une vidéo émouvante publiée sur ses réseaux sociaux, Agbadou a fait ses adieux aux supporters de Reims. De son côté, Wolverhampton FC a officialisé l’arrivée de sa recrue avec le communiqué suivant :

« Les Wolves ont fait du défenseur central et capitaine du Stade de Reims Emmanuel Agbadou leur première recrue sous l’ère Vitor Pereira. L’international ivoirien, qui signe un contrat de quatre ans et demi assorti d’une option supplémentaire de 12 mois, arrive après deux saisons et demie en Ligue 1 où il a été un titulaire régulier. »

Arrivé en 2022, 𝗘𝗺𝗺𝗮𝗻𝘂𝗲𝗹 𝗔𝗴𝗯𝗮𝗱𝗼𝘂 aura laissé une empreinte durable au Stade de Reims grâce à ses prestations solides et son leadership naturel. Le défenseur quitte le Club pour rejoindre Wolverhampton.



𝗠𝗲𝗿𝗰𝗶 pour tout Agba, et bonne continuation dans cette… pic.twitter.com/3L4pIGbmfD — Stade de Reims (@StadeDeReims) January 9, 2025

Matt Hobbs explique le choix d’Emmanuel Agbadou

Lors de la présentation officielle, Matt Hobbs, directeur sportif des Wolves, s’est exprimé sur les qualités du joueur ivoirien :

« Emmanuel est un véritable compétiteur, motivé et déterminé. Il possède des atouts essentiels pour s’imposer en Premier League, même si une période d’adaptation sera nécessaire. Son leadership et sa polyvalence sont des qualités précieuses. Être capitaine à Reims l’a aidé à franchir un cap, et il dispose des attributs physiques et techniques pour réussir dans le championnat le plus difficile au monde. »

Hobbs a également salué la personnalité d’Agbadou : « C’est un joueur rapide, solide physiquement, bon dans la relance et doté d’une mentalité exemplaire. Il est le genre de joueur que les fans vont apprécier pour son engagement total sur le terrain. » Pour son premier match en Angleterre, le natif d’Abidjan pourrait faire ses débuts face à Bristol City ce week-end, dans le cadre de la FA Cup.