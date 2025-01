PSG Mercato : C’est presque fait, Kvaratskhelia attendu à Paris la semaine prochaine ?

Priorité de Luis Campos pour remplacer Kylian Mbappé depuis l’été passé, Khvicha Kvaratskhelia pourrait finalement débarquer au PSG durant ce mercato hivernal. Les choses se préciseraient entre le Paris SG et le Napoli.

PSG Mercato : Le transfert de Khvicha Kvaratskhelia se précise

Contrairement à l’été dernier, Aurelio De Laurentiis, président de Naples, semble cette fois ouvert à un départ de Khvicha Kvaratskhelia. Selon les informations dévoilées jeudi matin par Il Roma, et largement relayées, le Paris Saint-Germain aurait accéléré les négociations pour le transfert de l’attaquant de 23 ans.

Déjà d’accord avec l’international géorgien depuis juin passé, le club de Nasser Al-Khelaïfi pourrait ainsi obtenir son renfort s’il répond aux exigences de la formation italienne, le transfert pourrait se conclure sans difficulté. L’éclosion de David Neres aurait notamment contribué à convaincre l’entraîneur napolitain, Antonio Conte, de ne plus considérer Kvaratskhelia comme un élément intouchable.

Alors que Randal Kolo Muani et Marco Asensio sont poussés vers la sortie durant ce mois de janvier, le natif de Tbilissi pourrait débarquer au Campus PSG pour renforcer le secteur offensif des Rouge et Bleu. D’ailleurs, le dénouement serait imminent dans cette affaire.

Le Paris SG proche de l’exploit pour Kvaratskhelia

Dans son édition du jour, le Corriere dello Sport assure que tout pourrait aller très vite entre les dirigeants du Paris Saint-Germain et leurs homologues du Napoli pour le transfert de Khvicha Kvaratskhelia. Déjà d’accord avec le joueur sur la base d’un bail de cinq ans et un salaire de 11 millions d’euros, bonus compris, le PSG pousse pour convaincre le club italien et un terrain d’entente pourrait être trouvé d’ici la semaine prochaine.

« Il est proche du PSG. Il pourrait partir dès la semaine prochaine en échange d’environ 80 millions d’euros. Les négociations ont battu leur plein mercredi à Milan, où, chez Armani, le directeur sportif Manna et l’agent de Khvicha, Mamuka Jugeli, se sont rencontrés pour un dîner », explique le journal italien.

Alors qu’il réclamait 120 millions d’euros il y a six mois, le Napoli serait désormais disposé à se séparer de Khvicha Kvaratskhelia contre un chèque de 80 millions d’euros, sans aucune contrepartie, ce qui exclut l’inclusion de joueurs parisiens dans le deal. Affaire à suivre donc…