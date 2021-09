OM Mercato : Ciblé par Longoria, David Neres a fait son choix

Publié par Timothée Jean le 21 septembre 2021 à 00:20

Toujours en quête de renfort offensif en vue du prochain mercato hivernal, le président de l’ OM serait sur la bonne voie avec David Neres. L’attaquant de l’Ajax Amsterdam aurait déjà fait son choix concernant la suite de sa carrière.

OM Mercato : David Neres ciblé par Pablo Longoria

Cet été, Pablo Longoria a réalisé un mercato très ambitieux à la tête de l’Olympique de Marseille. Ce sont au total dix nouvelles recrues qui ont l’effectif marseillais lors de ce mercato estival. Cependant, une déception se fait sentir dans la cité phocéenne : l'avant-centre tant espéré n'a pas signé.

En effet, l’ OM n’est pas parvenu à mettre la main sur un nouvel avant-centre pour compenser le départ de Dario Benedetto. Et si les dirigeants marseillais s’activent pour enrôler un nouvel attaquant de pointe, c’est un nouvel ailier qui pourrait rejoindre à Marseille lors du prochain mercato hivernal. Le nom de David Neres (24 ans) est annoncé ces dernières heures dans le viseur du club phocéen. Calciomercato révélait récemment que l’OM surveille de très près la situation de l’attaquant brésilien en difficulté à l’Ajax Amsterdam.

David Neres prêt à quitter l’Ajax Amsterdam ?

David Neres, qui avait participé à la magnifique épopée de l’Ajax Amsterdam en Ligue des Champions en 2019, a perdu sa place de titulaire au sein de l’effectif hollandais. En difficulté sous les ordres de l'entraineur Erik ten Hag, le Brésilien ne serait pas contre l’idée de changer d’air lors du prochain mercato hivernal.

Selon les indiscrétions du journal AS, David Neres supporte mal sa relégation sur le banc de touche et voudrait quitter l’Ajax Amsterdam afin de retrouver plus de temps de jeu sous d’autres cieux. L’OM, qui suit le joueur, pourrait donc tenter de s’offrir ses services. Le jeune ailier brésilien pourrait donc vivre un mercato d’hiver très mouvementé.