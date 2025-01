ASSE : Un talent formé à Saint-Etienne impressionne déjà Eirik Horneland

Eirik Horneland, nouvel entraîneur de l’ASSE, a évoqué la situation des jeunes joueurs qui toquent à la porte de l’équipe professionnelle. Il est particulièrement impressionné par le talent de Djylian N’Guessan.

Le nouveau coach de l’ASSE prêt à intégrer les jeunes joueurs dans son équipe

L’ASSE doit impérativement se renforcer cet hiver pour espérer inverser la tendance en cette seconde partie de saison. Menacée de relégation en Ligue 2, l’équipe stéphanoise a décidé de se séparer de son entraîneur, Olivier Dall’Oglio.

En attendant l’arrivée de nouvelles recrues, probablement en fin de mercato hivernal, le nouveau coach des Verts fait confiance au groupe actuel. Il envisage également d’intégrer des jeunes talents issus du centre de formation.

« Je suis très satisfait de voir des jeunes issus de notre centre de formation intégrer le groupe professionnel. Cela démontre la qualité du travail accompli au sein de notre académie et leur capacité à franchir un cap. La formation est un élément clé de notre projet sportif », a déclaré Eirik Horneland en conférence de presse, avant le match opposant l’ASSE au PSG.

Saint-Etienne : Horneland séduit par le talent et les qualités techniques de Djylian N’Guessan

Le technicien norvégien est particulièrement séduit par Djylian N’Guessan, un jeune attaquant formé à Saint-Etienne et passé professionnel à seulement 16 ans. « Djylian possède un talent naturel exceptionnel, notamment pour le ballon et la finition. C’est un jeune homme humble, mais redoutable dans les surfaces de réparation. J’apprécie beaucoup son style de jeu et il me donne confiance en l’avenir. C’est un joueur que je suis ravi de pouvoir entraîner », a-t-il confié.

Il est à noter que Djylian N’Guessan a signé son premier contrat professionnel le 18 novembre 2024, jusqu’ à fin juin 2027. Eirik Horneland a rapidement souhaité l’intégrer au groupe professionnel, lui offrant ses premières minutes en Ligue 1 dès son arrivée, lors de la victoire de l’ASSE face au Stade de Reims (3-1). Le jeune avant-centre avait remplacé Lucas Stassin, dans les dernières minutes du match de la 16e journée du championnat.