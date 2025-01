Mercato PSG : Le Paris SG accélère pour recruter Manfred Ugalde

Le PSG bouge les lignes pour déloger Manfred Ugalde. Le crack costaricien affole les compteurs de but en Russie et attise les convoitises des dirigeants du Paris SG.

Mercato PSG : Le Paris SG lorgne sur Manfred Ugalde

Le PSG serait sur le point de frapper un gros coup sur le marché des transferts cet hiver. Les pensionnaires du Parc des Princes veulent se séparer de certains joueurs indésirables et recruter de nouvelles pépites capables d’apporter de nouvelles énergies au club.

En attaque, Randal Kolo Muani n’entre pas dans les plans de Luis Enrique et est poussé vers la sortie. Certains clubs de Premier League se positionnent pour s’attacher ses services et le relancer. Pour compenser son éventuel départ, le Paris SG aurait ciblé Manfred Ugalde, le prolifique attaquant du Spartak Moscou pour renforcer sa ligne offensive.

L’international costaricien, âgé de 21 ans, est actuellement l’un des joueurs les plus en forme en Russie. Ses 15 buts en 18 matchs de championnat ont attiré l’attention des plus grands clubs européens, dont Arsenal, Chelsea et Manchester City.

Selon la presse russe et L’Équipe, le PSG aurait fait de Manfred Ugalde sa priorité pendant ce mercato hivernal. Les dirigeants parisiens seraient prêts à faire une offre importante aux dirigeants de Spartak Moscou dans les prochaines semaines pour s’attacher les services du jeune talent. Sous contrat jusqu’en 2028, la valeur marchande de Manfred Ugalde est estimée à 15 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.