Avant la trêve de Noël, Vincent Sierro a été victime d’une blessure au mollet qui l’a contraint à manquer la reprise du championnat français. En conférence de presse avant le match contre le RC Strasbourg, l’entraîneur Carles Martinez Novell a exprimé son souhait de revoir rapidement son milieu suisse sur le terrain.

Le rôle clé de Vincent Sierro selon Carles Martinez Novell

Lors de son intervention face à la presse, le technicien espagnol de 40 ans a souligné l’importance de Vincent Sierro dans l’équilibre de son équipe. « Vous savez tout ce que je pense de Vincent Sierro. C’est notre capitaine, un joueur sur qui je compte énormément », a déclaré l’entraîneur, avant d’ajouter :

« Il nous aide beaucoup, sur le terrain comme en dehors, dans de nombreux domaines. Actuellement, il est blessé et ne peut pas jouer. J’ai aligné Jaydee le week-end dernier, et nous verrons pour le match contre Strasbourg. Lorsque Sierro sera de retour, il redeviendra un élément clé pour nous. Cela me donnera des choix intéressants à faire avec différentes options, ce qui est toujours une bonne chose pour un entraîneur. »

Toulouse FC : Carles Martinez Novell espère un retour rapide de Vincent Sierro 3

Un retour prévu d’ici un mois ?

Carles Martinez Novell reste prudent quant au délai exact de récupération de son capitaine : « C’est sûr qu’il ne sera pas là pendant plusieurs semaines. J’espère que son absence ne dépassera pas un mois. Rien n’est certain, mais l’essentiel est qu’il récupère pleinement et qu’il revienne en pleine forme. Il n’y a pas de pression sur une date précise, mais j’ai le sentiment que ce ne sera pas très long. »

Rasmus Nicolaisen également sur la voie du retour

Lors de cette même conférence de presse, l’entraîneur a aussi donné des nouvelles de Rasmus Nicolaisen, autre joueur clé de son effectif, actuellement blessé : « C’est difficile de donner une estimation précise, car cela évolue quotidiennement. J’ai échangé avec lui récemment, et il se sent de mieux en mieux. C’est ce qui compte. Nous espérons qu’il pourra rapidement retrouver le groupe, tout en atteignant son meilleur niveau. »