OM : Mason Greenwood entre dans la légende de Marseille

Une nouvelle fois décisif, Mason Greenwood a inscrit son 11ème but avec l’OM en Ligue 1 cette saison lors de la rencontre face au Stade Rennais. Une performance qui le place aux côtés d’une légende du club phocéen, Sonny Anderson.

OM :Mason Greenwood rejoint Sonny Anderson au panthéon marseillais

L’attaquant anglais confirme son statut de révélation de la saison en Ligue 1. Arrivé cet été en provenance de Manchester United, Mason Greenwood a rapidement trouvé ses marques sur les bords de la Méditerranée. Ses 11 buts en 17 matchs le placent en tête du classement des buteurs, aux côtés de Jonathan David. Mais ce n’est pas tout.

En égalant le record de buts de Sonny Anderson lors de ses 17 premières apparitions sous le maillot marseillais, Greenwood entre dans une dimension historique. L’ancien attaquant brésilien, arrivé à l’OM en 1994, avait marqué les esprits par son efficacité devant le but. Ses performances avaient d’ailleurs attiré l’œil des recruteurs de l’AS Monaco, qui l’avaient ensuite recruté.

Cette statistique souligne l’extraordinaire début de saison de Greenwood. L’Anglais a réussi à s’imposer très rapidement dans le onze de départ de l’Olympique de Marseille et est devenu l’une des pièces maîtresses de l’équipe. Son adaptation a été fulgurante, et ses qualités techniques et physiques impressionnent les observateurs.

Il est encore trop tôt pour comparer en détail les deux joueurs, mais les débuts de Mason Greenwood rappellent ceux de Sonny Anderson. Les deux attaquants ont su marquer les esprits dès leur arrivée à Marseille et sont devenus des références dans l’histoire du club.