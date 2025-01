Coup de tonnerre : L’OM tente un exploit au RC Lens !

Soucieux de renforcer le groupe de Roberto De Zerbi durant ce mercato hivernal, les dirigeants de l’OM tenteraient un incroyable coup au RC Lens. Explications.

Mercato : L’OM prêt à chiper un cadre du RC Lens ?

Sur le point de céder Abdukodir Khusanov à Manchester City pour environ 50 millions d’euros, le RC Lens va-t-il se permettre le luxe de perdre un second titulaire en défense centrale durant ce mercato hivernal ? Ce dimanche, Téléfoot rapporte que l’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, aurait insisté auprès de sa direction pour recruter Kevin Danso cet hiver, si l’opportunité se présentait.

Le journaliste Saber Desfarges explique notamment que « Lens souhaite garder Kevin Danso, mais l’OM fait partie des clubs qui apprécient le profil du défenseur. Marseille recrutera en défense en cas de départ dans ce secteur », faisant allusion aux potentiels départs de Lilian Brassier et Bamo Meïté. L’international autrichien s’est révélé être un joueur fiable depuis son arrivée d’Augsbourg en août 2021 pour 5,5 millions d’euros.

L’été dernier, son transfert à l’AS Rome avait été annulé en raison d’un problème cardiaque mineur. Après une opération, Kevin Danso est désormais apte à poursuivre sa carrière et Roberto De Zerbi apprécie énormément son profil. Cependant, les Sang et Or ne devraient pas faciliter la tâche aux Marseillais dans cette affaire.

Kevin Danso à Marseille : un transfert à prix d’or en perspective ?

Avec le départ imminent d’Abdukodir Khusanov à Manchester City, l’entraîneur lensois Will Still pourrait s’opposer au départ de Kevin Danso cet hiver afin de ne pas affaiblir davantage la défense du RC Lens. D’ailleurs, les Sang et Or auraient récemment refusé une offre de Fenerbahçe, légèrement inférieure à 20 millions d’euros, pour l’international autrichien de 26 ans.

L’OM manifeste un intérêt pour le défenseur de Lens, Kevin Danso. Le club lensois fixe son prix à 25 M€.@telefoot_TF1 #MercatoOM #TeamOM pic.twitter.com/rtq3uhBgWP — La Minute Foot (@La_Minute_Foot) January 12, 2025

Le prix du transfert risque donc d’être élevé, mais cela ne semble pas décourager Pablo Longoria, habitué aux négociations complexes ces derniers mois. Sous contrat jusqu’en juin 2027, Danso pourrait ainsi faire l’objet d’une offensive de l’OM dans les jours à venir. Téléfoot précise que le RCL réclamerait au moins 25 millions d’euros pour un éventuel départ de son roc défensif. Affaire à suivre…