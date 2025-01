PSG – ASSE : Luis Enrique surprend avec une équipe remaniée du Paris SG face à Saint-Étienne

Le PSG reçoit l’ASSE ce dimanche soir au Parc des Princes pour clôturer la phase aller de la Ligue 1. Luis Enrique a choisi de procéder à de nombreux changements dans son onze de départ, offrant ainsi une opportunité aux joueurs moins utilisés.

PSG – ASSE : Lucas Hernandez et Senny Mayulu titulaires face à Saint-Etienne

En l’absence de Marquinhos, blessé, c’est Lucas Hernandez qui fait son retour dans le onze de départ du PSG. L’international français, qui a manqué une grande partie de la saison en raison d’une blessure, évoluera aux côtés de Lucas Beraldo dans une charnière 100% gauchère. Au milieu de terrain, le coach parisien a décidé de faire souffler ses titulaires habituels.

Vitinha, Warren Zaïre-Emery et João Neves laisseront leur place à Fabian Ruiz, Kang-In Lee et Senny Mayulu. Ce trio aura la lourde tâche de récupérer les ballons et de lancer les offensives. En attaque, Gonçalo Ramos est titularisé en pointe. L’attaquant portugais, recruté cet été, aura l’occasion de montrer l’étendue de son talent. Il sera accompagné sur les ailes par Ousmane Dembélé et Bradley Barcola.

L’AS Saint-Étienne répond au PSG avec un 4-3-3 également. Gautier Larsonneur gardera les buts. Dennis Appiah, Dylan Batubinsika, Mickaël Nadé et Léo Pétrot formeront la défense. Au milieu de terrain, Benjamin Bouchouari, Pierre Ekwah et Louis Mouton auront la responsabilité de contenir les offensives parisiennes. En attaque, Lucas Stassin sera accompagné de Mathieu Cafaro et Zuriko Davitashvili.

Compositions officielles :