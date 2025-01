Toulouse FC : Carles Martinez Novell critique sévèrement l’arbitrage après la défaite face à Strasbourg

Sur une bonne dynamique depuis plusieurs rencontres, le Toulouse FC a vu sa série positive interrompue par le RC Strasbourg ce week-end. Le match s’est terminé par une victoire des Alsaciens (2-1). À l’issue de la rencontre, l’entraîneur toulousain, Carles Martinez Novell, n’a pas caché sa frustration, pointant du doigt l’arbitrage au micro de DAZN.

Carles Martinez Novell dénonce l’arbitrage décisif

Alors que Strasbourg menait 2-1, le Toulouse FC a redoublé d’efforts pour tenter de revenir au score. À la 78e minute, Frank Magri a marqué un but qui aurait pu permettre à son équipe d’égaliser, mais celui-ci a été annulé en raison d’une faute signalée par l’arbitre. Une décision controversée qui a profondément agacé l’entraîneur toulousain.

« On est vraiment très en colère. C’est le football, c’est le jeu. On aurait pu faire mieux en première période, mais on a su marquer. On a inscrit un deuxième but, mais il a été refusé… Il y a beaucoup de frustration. L’arbitre a été zéro. Il dit que Mark McKenzie a gêné le gardien adverse, mais ce dernier ne regardait même pas le ballon. Je préfère ne pas en rajouter davantage », a fulminé Martinez Novell.

Une analyse lucide malgré la colère

Malgré son agacement, l’entraîneur espagnol a pris le temps d’analyser la rencontre, soulignant les points à améliorer pour son équipe : « Je vais retenir le positif : il y a de bonnes choses. On n’a pas fait le meilleur début de match possible. Il manquait de l’énergie et du rythme, mais on a su retrouver cela au fil de la rencontre. Le terrain était glissant, ce qui a également posé des difficultés, comme on l’a vu avec Guillaume Restes. »

À 40 ans, Carles Martinez Novell ne compte pas se laisser abattre. Bien qu’il garde en tête le but refusé, il se projette déjà sur les prochaines échéances pour son équipe : « Cette défaite est difficile, mais on doit se concentrer sur la suite. On va revenir avec force dès le prochain match. Il faut avancer étape par étape. » Il conclut avec amertume : « On méritait le match nul, mais une personne en a décidé autrement. »