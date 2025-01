Mercato ASSE : Le retour d’Irvin Cardona à Saint-Étienne se précise

Les chemins d’Irvin Cardona et de l’ASSE devraient encore se croiser au cours de ce mercato hivernal. En quête de renfort pour son attaque, Saint-Etienne a coché le nom du joueur qui devrait faire son retour dans le Forez.

Mercato ASSE : Saint-Etienne sur le point de rapatrier Irvin Cardona

Alors que l’AS Saint-Étienne lutte pour le maintien en Ligue 1, les dirigeants stéphanois sont à la recherche de renforts pour redresser la barre. Et le nom d’Irvin Cardona revient avec insistance. L’attaquant français, qui avait brillé lors de la remontée des Verts en Ligue 1 la saison dernière, pourrait bien faire son retour à Geoffroy-Guichard.

Selon les dernières informations de L’Équipe, le club stéphanois serait sur le point de finaliser le prêt de Cardona, actuellement à l’Espanyol Barcelone. Le joueur serait prêt à faire des efforts financiers pour revenir dans le Forez et aurait même formulé une demande pour s’inscrire dans la durée, en signant un contrat de deux ans minimum avec une option d’achat.

Un retour de Irvin Cardona très attendu des supporters

Le retour de Irvin Cardona serait une excellente nouvelle pour les supporters de l’AS Saint-Etienne, qui avaient beaucoup apprécié son apport lors de la deuxième moitié de la saison 2023-2024. Auteur de 10 buts en Ligue 2, l’attaquant avait été l’un des artisans de la remontée des Verts.

Son expérience et son efficacité devant le but pourraient être précieux pour aider l’équipe à se sortir de la zone rouge. Les négociations entre Saint-Étienne et l’Espanyol semblent bien avancées. Les deux clubs seraient proches d’un accord, et Cardona pourrait être aligné dès le week-end prochain face au FC Nantes.