OM Mercato : Départ imminent d’un jeune attaquant à Marseille !

Alors qu’Elye Wahi est ciblé par West Ham durant ce mercato, l’OM s’apprête à un autre départ en attaque. Le jeune Enzo Sternal est proche de quitter l’Olympique de Marseille pour rejoindre Anderlecht.

Les débuts de Roberto De Zerbi à l’Olympique de Marseille sont prometteurs sur le terrain, mais l’entraîneur italien est de plus en plus critiqué pour sa gestion des jeunes talents. Enzo Sternal figure notamment au cœur de cette polémique grandissante. Le jeune attaquant de l’OM, révélation de la Coupe Gambardella l’année dernière, peine à trouver sa place en équipe première.

Malgré un entraînement régulier avec les pros, le joueur de 17 ans n’a disputé que 22 minutes de Ligue 1 cette saison. Frustré par son manque de temps de jeu, Enzo Sternal envisagerait sérieusement un départ. Et selon les informations divulguées par La Minute OM, le jeune ailier polyvalent est proche de s’engager en faveur d’Anderlecht. Le club belge serait intéressé par un prêt du jeune prodige, une solution qui permettrait à Enzo Sternal de gagner en expérience dans un championnat compétitif.

Pour l’OM, cette opération est un choix cornélien. D’un côté, prêter son jeune attaquant permettrait de lui offrir du temps de jeu conséquent et de se développer loin du Vélodrome. De l’autre, le club phocéen perdra l’un de ses plus grands espoirs. Et un autre attaquant, Elye Wahi, pourrait lui aussi quitter l’OM. West Ham serait très intéressé par son profil.