Transfert OM : Le plan secret de Mehdi Benatia avec les Minots !

Un plan caché se trame à l’OM. Mehdi Benatia, le nouveau directeur du football de l’Olympique de Marseille, a une idée bien précise pour l’avenir du club et des jeunes joueurs.

Mehdi Benatia mise sur la jeunesse de l’OM

L’Olympique de Marseille franchit une nouvelle étape dans sa restructuration. Quelques heures après l’arrivée de Luiz Felipe, le club phocéen a annoncé la promotion de Mehdi Benatia au poste de directeur du football. L’ancien défenseur du Bayern Munich et de la Juventus était déjà conseiller sportif de l’OM depuis novembre 2023.

Son implication dans le projet sportif à long terme du club, notamment lors du dernier mercato estival, a convaincu le président Pablo Longoria de lui confier les rênes de la politique sportive. Et s’il travaille sur l’arrivée de joueurs de classe mondiale, l’une des priorités de Mehdi Benatia sera aussi de donner leur chance aux jeunes joueurs issus du centre de formation.

L’Equipe explique que le Marocain rêve de voir émerger de nouveaux talents à l’OM, à l’image de ce qui se fait dans d’autres grands clubs européens. Il souhaite ainsi mettre en place un modèle économique basé sur la formation et la vente de jeunes pépites.

Mercato : Il espère réaliser de belles plus-values dans le futur

À noter que Mehdi Benatia a déjà exprimé son impatience de voir les jeunes marseillais manquer d’audace et d’envie. Il estime que les Minots ont trop tendance à respecter leurs aînés et à ne pas assez se lâcher à l’entraînement. Selon lui, il est essentiel que les jeunes talents de l’OM affichent une détermination sans faille pour espérer percer au plus haut niveau.

Sous contrat jusqu'en 2027, Medhi Benatia 🇲🇦 rêve de promouvoir les joueurs du centre !



Lancer des jeunes, les vendre pour assurer de belles plus-values, le modèle ne s'installera pas du jour au lendemain mais son horizon est ouvert et il a les mains libres.



(@lequipe) #TeamOM pic.twitter.com/aGWn58sorW — Infos OM (@InfosOM_) January 9, 2025

Ce nouveau rôle de directeur du football représente donc un véritable challenge pour Mehdi Benatia. Ce dernier aura à cœur de réussir ce pari de la jeunesse et de faire de l’OM un club formateur de renom. Les jeunes talents telles que Darryl Bakola, Enzo Sternal, Keyliane Abdallah ou encore Gaël Lafont sont désormais prévenues : ils devront redoubler d’efforts pour convaincre le nouveau directeur sportif.