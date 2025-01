Mercato Stade Rennais : C’est fait ! Wilson Samaké de retour au SRFC !

Le jeune attaquant malien Wilson Samaké met un terme à son prêt à La Berrichonne de Châteauroux et revient au Stade Rennais.

Mercato Stade Rennais : Wilson Samaké revient au SRFC

Le jeune attaquant malien Wilson Samaké quitte La Berrichonne de Châteauroux et retrouve le Stade Rennais pour cette seconde partie de la saison. Le Malien de 20 ans a résilié son contrat avec cette formation.

Prêté en octobre dernier au club de National, le Rennais n’aura passé que quelques mois avec son nouveau club. Malgré une passe décisive en 5 matchs, le club breton a décidé de rapatrier prématurément son jeune espoir. Âgé de 20 ans, Wilson Samaké retourne donc à son club formateur pour la suite de la saison.

Wilson Samaké a livré de belles performances la saison dernière avec l’équipe réserve du Stade Rennais en National 3. Il a terminé meilleur buteur du championnat avec 20 buts. Selon Le Parisien, ce retour de la pépite malienne permet au Stade Rennais de disposer d’une place supplémentaire pour un éventuel prêt en France. En effet, le club avait atteint le quota maximal autorisé avec six joueurs déjà prêtés en France (Jaouab, Do Marcolino, Bamba, Omari, Jacquet et Salah).