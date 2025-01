PSG Mercato : Luis Enrique annonce un renfort de très haut niveau au Paris SG

Dimanche soir, le PSG a battu l’ASSE (2-1) en clôture de la 17e journée de Ligue 1. Au cours de cette rencontre, Luis Enrique, l’entraîneur du Paris SG, a pu compter sur le renfort d’un joueur exceptionnel.

Lucas Hernandez, de retour de blessure, pari gagnant pour Luis Enrique

De retour d’une grave blessure au genou, qui l’a maintenu à l’infirmerie durant plusieurs mois, Lucas Hernandez a été titularisé dans la charnière centrale du Paris SG aux côtés de Lucas Beraldo face à Saint-Étienne, dimanche soir, au Parc des Princes. Il s’agit de la première titularisation de l’international français depuis la demi-finale aller de Ligue des champions à Dortmund en mai dernier.

Après quelques apparitions face à l’OL et à l’AS Monaco en décembre passé, le défenseur polyvalent de 28 ans a remplacé le capitaine Marquinhos, touché à l’adducteur et forfait, ainsi que Willian Pacho, préservé. Après quelques apparitions face à l’OL et à l’AS Monaco en décembre passé, l’ancien joueur du Bayern Munich a livré une copie impressionnante contre les hommes d’Eirik Horneland. À l’issue de la rencontre, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, n’a pas manqué de souligner le renfort exceptionnel de Lucas Hernandez pour cette seconde moitié de saison.

Luis Enrique : « Il a été sensationnel aujourd’hui »

Après avoir manqué de longs mois de compétition suite à une grave blessure au genou, Lucas Hernandez est de nouveau opérationnel. L’international français porte à nouveau le maillot du PSG et, ce dimanche, il était même titulaire face à l’ASSE. Un renfort de taille pour Luis Enrique, qui ne cache pas sa satisfaction de pouvoir compter à nouveau sur le natif de Marseille.

Face aux médias, le technicien espagnol a notamment déclaré : « Lucas Hernandez est une garantie, un joueur compétitif. Il a le sourire tous les jours à l’entraînement. Il a traversé un moment difficile et a récupéré très rapidement d’une blessure très grave. »

Alors que pointe un choc de Ligue des Champions contre Manchester City de Pep Guardiola, le successeur de Christophe Galtier a salué l’état d’esprit d’Hernandez.

« Il profite de chaque minute de jeu et de chaque opportunité de jouer. Il a été sensationnel aujourd’hui. Nous avons choisi de ne le faire jouer que 60 minutes, pour augmenter progressivement la charge de travail. C’est un joueur de très haut niveau au PSG, qui est toujours à 100%. Il n’y a pas de match secondaire pour lui. Je le félicite. Je pense que la charnière centrale, tant Hernandez que Beraldo, ont été tous les deux incroyables », a ajouté Luis Enrique.